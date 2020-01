Új szereplők lépnek a hazai ingatlanközvetítői piacra

Sokan nem tudják, hogy lehetőség van arra, hogy már az ingatlanközvetítéssel is az ügyvédet bízzák meg.

Megalakult az ÜgyvédHázak nevű országos ingatlanközvetítő hálózat, amely már most 23 irodával, 7 településen elérhető. Az ügyvédi ingatlanközvetítés jól szabályozott, etikai normák szerint működő, kamara által felügyelt, felelősségbiztosítással védett és áraiban is kedvező a piaci viszonyokhoz képest. Az ügyvédek törvényesen és felügyelt módon kezelnek pénzügyi letéteket is ingatlanügyletek során – írja a Jogifórum.hu alapján az Origo.

Egy lakás eladása, vétele sokak számára kiemelkedő, ritka pillanat. Egy ilyen magas értékekkel, akár egy élet munkájának eredményével érintett ügylet sok izgalommal, kockázattal, veszéllyel jár.

Országos szinten évente megközelítőleg 150 ezer ingatlan adásvétel történik és ezek szinte mindegyike ügyvédi segítséggel jön létre.

De az ügyvédek nem csak a szerződéskötés és a földhivatali eljárás lebonyolításában tudnak segíteni.

Sokan nem tudják, hogy lehetőség van arra, hogy már az ingatlanközvetítéssel is az ügyvédet bízzák meg,

ami jellemzően alacsonyabb munkadíjjal jár, mint az ismert ingatlanközvetítő hálózatok jutalékai.

Az ingatlanközvetítést az ügyvédek kötelező szakmai, etikai és adatvédelmi szabályok betartása mellett végzik és működésüket ügyvédi kamarák felügyelik az ügyfelek védelmében. A garanciákat erősíti, hogy az ügyvédek az ingatlanközvetítés kapcsán is felelősségbiztosítással rendelkeznek.

Emellett az ügyvédek ellenőrzött, átlátható és jogszerű feltételek mellett kezelhetik a pénzletéteket is, az ügyfelek nagyobb pénzügyi biztonsága érdekében az ügyletek során.

Szakmai előny, hogy a jogi diplomával rendelkező ügyvédek az egyetem után elméleti tudásukat az ingatlanügyekben gyakorlati tapasztalatokkal mélyítik el.

2020 januárjától az ügyvédek számára kötelező a folyamatos továbbképzés, amely az ingatlanközvetítés kapcsán jogi ismereteken túl az ingatlanok műszaki ismereteire, az ingatlanfotózásra vagy a legjobb marketing eszközök megismerésére is kiterjed.

Az ingatlanközvetítők között újdonság a csak ügyvédekből, ügyvédi irodákból álló, 2019 szeptemberében megalakult ÜgyvédHázak nevű országos ingatlanközvetítő hálózat, amely már most 23 irodával rendelkezik, 7 településen. Az ÜgyvédHázak tagsága fokozatosan bővül, célja, hogy az ország minden településén legyen ingatlanközvetítéssel foglalkozó ügyvéd.