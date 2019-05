Új borpiaci intézkedéseket vezet be az Agrárminisztérium

A tárca szerint a piaci környezet rövid távú intervenciós és hosszú távú stratégiai lépéseket indokol. Ezért idén az Agrárminisztérium zöldszüreti és borlepárlási támogatási programot indít, és olyan intézkedéseket vezet be, amelyek a minőségi szint emelését, a borpromóció alapját jelentő közösségi márkák megerősítését és értékének megtartását, az érzékszeri bírálatok minőségbiztosítását, és a borpromóció pénzügyi támogatását célozzák.

Az Agrárminisztérium (AM) új borpiaci intézkedéseket vezet be idén az európai borpiaci helyzet alakulása miatt, így zöldszüreti és borlepárlási támogatási programot is indít.

A tárca pénteki, MTI-nek küldött közleménye kiemeli: az európai borpiaci helyzet indokolttá teszi, hogy segítséget nyújtsanak a szőlő-bor ágazat szereplőinek. A sokéves átlagnál jelentősen több, mintegy 190 millió hektoliter borászati termék készült tavaly az EU-ban, ami az utóbbi 10 év legmagasabb adata. Így európai szinten érzékelhetők egy komolyabb válság előjelei, amely elsősorban egy esetleges magasabb idei termés esetén következhet be – írták.

A zöldszüreti támogatás elsősorban azon szőlőtermelők számára jelent gyors pénzügyi segítséget, akik nem rendelkeznek felvásárlási szerződéssel, így termésük idei elhelyezése bizonytalan.

Az agrártárca közölte: a zöldszüret a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolítását, és ennek következtében az érintett terület terméshozamának nullára csökkentését jelenti. Az érintett területnek rendelkeznie kell a 2017. és 2018. évekre vonatkozó szüreti jelentéssel, amelyekből legalább egy nem nullás.

A tájékoztatás szerint a támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár részére kell benyújtani 2019. június 11-ig.

A támogatás a Kincstár által végzett helyszíni ellenőrzésen lemért területnagyságon, továbbá az e területről származó, a hegybíró által igazolt termésmennyiségen alapul, összege hektáronként 300 ezer-1,1 millió forint lehet. A támogatási összeg meghatározásakor a kompenzációs felárra való jogosultságot figyelembe veszi a Kincstár. A támogatási keretösszeg legalább 8,5 millió euró, amely szükség szerint emelhető, és finanszírozási hátterét az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott más intézkedések fel nem használt forrásai biztosítják.

Az Agrárminisztérium felhívta a figyelmet, hogy a kérelemben megjelölt területeken 2019. június 24. és július 10. között kell elvégezni a zöldszüretet. A kérelmező köteles a zöldszüret elvégzését egy munkanapon belül bejelenteni a Kincstár, valamint a területileg illetékes hegybíró részére. A zöldszüret elvégzésének 2019. július 11. utáni bejelentése a támogatás elvesztésével jár. A jóváhagyott támogatást a Kincstár legkésőbb 2019. november 15-ig fizeti ki – olvasható a tárca közleményében.