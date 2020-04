Szijjártó Péter: egy teljesen új verseny fog megindulni a világgazdaságban (videó)

Az Unilever Magyarország Kft. 15 milliárd forintos ráfordítással bővíti a háztartás-vegyipari termékeket gyártó nyírbátori üzemet – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a járványveszély idején minden eddiginél nagyobb szükség van a nyírbátori gyár termelésére. Regionális gyártási központként Magyarország a térség más országait is ellátja, így 20 millió fogyasztóhoz jutnak el az Unilever belföldön készült termékei. A tárcavezető a magyar gazdaság iránti bizalom jelének tekinti, hogy két héten belül a negyedik nagyberuházás érkezik az országba.

A világjárvány, az nem csak egy egészségügyi kérdés, ez világossá vált az elmúlt időszakban. Komoly gazdasági hatásai vannak, ráadásul a gazdasági következményei hosszútávon maradnak itt velünk, így ezeknek a kezelésére az államoknak, a kormányoknak terveket kell kidolgozni – mondta Szijjártó Péter.

Az is világossá vált, hogy a gazdasági hatások miatt egy teljesen új verseny fog megindulni a világgazdaságban, mondhatnám azt is hogy új pályán, új sport ágat kell játszani, új szabályok szerint, új játék vezetővel. Tehát minden új lesz. Vannak ilyen előrejelzések hogy U meg V alakú visszapattanást várnak gazdasági szakértők, de a lényeg az, hogy vannak kifejezetten bizakodó előrejelzések arra, ki, hogyan fog majd rátalálni újra növekedési pályára.

Akárhogyan is lesz ez, egy dolog biztos, hogy kőkeményen kell dolgozni azért, hogy a nemzetgazdaságok a világjárvány gazdasági hatásait ne csak kiheverjék, hanem újra növekedési pályára tudjanak lépni.

Az Unilever a gyártás bővítése mellett azt is vállalta, hogy egy kamionnyi fertőtlenítővel segíti a fővárosi Szent László Kórház munkáját a járványveszély idején. Mindez azt is jelzi, hogy a cég nem csupán gyártási helyszínnek, hanem otthonának is tekinti Magyarországot – tette hozzá.