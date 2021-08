Sikeres a gazdasági újraindulás

Több terület már túljutott a válságon, ezek az év további részében is támogatják a gazdaság dinamikus növekedését. Jövőre pedig olyan intézkedések lépnek hatályba, amelyek 2022-ben is segítik a gazdasági lendület megtartását.

A magyar gazdaság rekordmértékű második negyedéves növekedése egészséges szerkezetet mutat. A bruttó hazai termék (GDP) a nyers adat szerint 17,9 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott mutatók szerint 17,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a szóban forgó időszakban – írja a Magyar Nemzet.

A szám megjelenése előtt már kedvező volt, hogy júniusban 27,8 százalékkal nőtt az építőipari termelés éves összevetésben. Szintén jó jel, hogy a megkötött új szerződések mennyisége 65,9 százalékkal bővült.

Az ágazat érdemben húzta felfelé a második negyedévi gazdasági növekedést. Jó eséllyel az építőipar az év további részében is támogatja majd a gazdaság lendületét. Ez igaz lehet az iparra is, amely 22 százalékkal nőtt éves alapon június­ban, a statisztikai hivatal pedig azt is közölte, hogy termelés volumene 13 százalékkal meghaladta a járvány előtti, 2019. júniusi szintet. Az elemzők itt úgy kalkulálnak, hogy a következő hónapokban további fokozatos élénkülés következik, amelyet új kapacitások várható üzembe helyezése is támogat. Mindebből arra lehet következtetni, hogy az ipari termelés jelentős mértékben járul hozzá a GDP idei növekedéséhez. Ez még akkor is igaz lehet, ha egyes területeket kedvezőtlenül érint bizonyos alapanyagok hiá­nya. Így például az autóiparban gondokat okoz a chiphiány. Ezzel együtt az ipar is gyorsan kilábalt a válságból, a járvány harmadik hulláma már nem okozott a korábbiakhoz hasonló bizonytalan helyzetet.

A Központi Statisztikai Hivatal szintén minap közölte a kiskereskedelmi forgalom alakulását, amely júniusban a nyers adat szerint 6,2, míg naptárhatástól megtisztítva 5,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A második negyedévben a nyers és a kiigazított adatok szerint egyaránt 7,2 százalékkal nőtt a forgalom az első negyedévi 3,2 százalékos csökkenés után. Ez is azt mutatja, hogy a gazdaságot sikerült újraindítani. A szakértők arra számítanak, hogy a fogyasztás rendkívül dinamikus növekedést mutat majd a továbbiakban is. A forgalom emelkedését segíti a harmadik hullám alatt elhalasztott fogyasztás pótlása is. A bővülést esetleg az fékezheti, ha a járvány miatt ismét a korábbihoz hasonló korlátozásokat kell bevezetni. Az viszont biztosan kedvező, hogy a foglalkoztatás is rekordmértékűre emelkedett, ­emiatt akár munkaerőhiány is kialakulhat egy-egy területen, ami hozzájárul a bérek emelkedéséhez. Ebből pedig profitál a kiskereskedelem is.

Szintén a gazdaság újraindulását jelzi, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma több mint másfélszeresére nőtt júniusban 2020 júniusához képest.

Igaz, ez a terület még nem nyerte vissza a válság előtti állapotát, mert a vendégéjszakák száma elmarad a járvány kitörése előtti év, 2019 júniusához képest.

Mindent egybevetve az elemzők nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a gazdaság idei növekedése eléri, de akár meg is haladhatja a nyolc százalékot. A következő év is ígéretesnek tűnik. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője nemrégiben arra is felhívta a figyelmet, hogy