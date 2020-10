Nyelvészek segítenek érthetően megfogalmazni a NAV leveleit

Az adóhivatal programot indított a közérthetőségért, ennek részeként már tízezernél is több oldal tájékoztatót, nyomtatványt egyszerűsítettek.

Mit jelenthet ez magyarul? – teszik fel a kérdést nemegyszer az ügyfelek, amikor valamely hatóság levelét kézhez kapják. A szakkifejezéseket soroló, jogszabályokra hivatkozó, körmondatokban fogalmazó közlések néha éppen csak arra nem alkalmasak, amiért megszövegezték őket: a címzettek tájékoztatására. Az adóhivatal programot indított a közérthetőségért, ennek részeként már tízezernél is több oldal levelet, tájékoztatót, nyomtatványt és útmutatót egyszerűsítettek. A NAV most kommunikációs szakembert keres a programhoz – tudta meg a Magyar Nemzet.

Nem mindennapi állásajánlatot tett közzé nemrégiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság kommunikációs munkakörre keres embert, azonban egészen sajátos jellemzők kellenek ahhoz, hogy valaki rátermettnek mondhassa magát. Az talán még nem különösebben meglepő, hogy a jelentkezők közül csak az kaphatja meg az állást, akinek jó a lényeglátó képessége, tud rendszerben gondolkodni és tisztában van a helyesírási szabályokkal, miközben precíz és kreatív. Az ugyanakkor már különlegesnek nevezhető, hogy egyebek mellett elvárás a kimagasló íráskészség, előnyt jelent a szövegírói, a lektori gyakorlat, és szükség van fejlett humorérzékre is.

Mivel az adóhivatalról a legtöbbeknek nem a fordulatos, izgalmas szövegek és a jó viccek jutnak az eszébe, megkerestük a szervezet szóvivőjét, s arról érdeklődtünk, pontosan milyen feladatot kell majd ellátnia annak, aki elnyeri az állást. – Az adóhivatal az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektetett a közérthetőségre, vagyis arra, hogy a hatósági határozatokat, tájékoztatókat minden adózó könnyen megérthesse – kezdte Kis Péter András. A két évvel ezelőtt indult programban – merthogy úgynevezett közérthetőségi program fut a szervezetben – tízezernél is több oldalnyi adózóknak szóló levelet, tájékoztatót, nyomtatványt, információs füzetet és kitöltési útmutatót egyszerűsítettek.

Az új kollégának ebbe a munkába kell bekapcsolódnia, s a különféle hivatalos fordulatokkal és szakmai kifejezésekkel teli szövegből kell mindenki számára könnyen megérthető közléseket készítenie – magyarázta a szóvivő. A NAV-nál abban bíznak, hogy olyanok jelentkeznek majd, akiket foglalkoztat a nyelvészet, jártasak a kommunikáció területén, és egyfajta hivatásként tekintenek az állami működés jobbítására. Kis Péter András hozzátette: a hatósági nyelvezet egyszerűsítése, közérthetővé tétele más országokban is fontos kérdés, így valóságos szakirodalma van a témakörnek. Az érdeklődőknek nem árt sietniük, az álláspályázat leadási határideje október 22-én, vagyis holnap lejár. A fizetséget a köztisztviselői és az adóhivatalról szóló törvény alapján határozzák meg.

A hatóság persze nem csak kommunikációhoz értő embert keres. Akinek van kedve – és a feltételeknek is megfelel –, elszegődhet a NAV-hoz informatikusnak, ahogy iktató-rögzítő és kódoló munkakörbe is várnak új munkatársat. A legtöbb szabad pozíció a Pest megyei igazgatóságnál van, itt egyebek mellett adóellenőrként, végrehajtóként és fináncként is el lehet helyezkedni.