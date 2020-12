Megújult a MÁV online jegyvásárlási rendszere

Az új Elvira a MÁV egységes jegyértékesítési rendszerében működik, összekötve a mobilalkalmazással, így akár egy regisztrációval, de önállóan is használhatják az utazók mindkettőt.

A MÁV-START vasárnapi közleménye szerint a másfél hetes, korlátozott felhasználói számú próbaüzemet követően

vasárnaptól már mindenki regisztrálhat, a régi jegyértékesítési rendszerben található adatok kezelése, az új felület élesítése is megtörtént.

Az új rendszernek modern, letisztult kezelőfelülete van. A felhasználók a MÁV applikációval közös felhasználói fiókot használhatnak, így az Elvirán megvett jegy az applikációban is megjelenik, és a felhasználó e-mailben is megkapja azt.

Továbbá bármelyik felületen kezdeményezhető jegyvisszatérítés az online vásárolt jegyekre, ha a vásárlási feltételeknél ez a lehetőség nem volt kizárva.

A vásárláshoz és az utazáshoz szükséges adatok egyetlen felületen kezelhetők, szükség esetén módosíthatók. A felhasználók az elmentett számlázási és bankkártya-adataikat is használhatják a webes és az applikációs felület esetében is

– ismertették.

Hozzátették: az elmúlt időszakban a MÁV mobilalkalmazás is sok újítással bővült, például az applikációban megváltott belföldi vasúti menetjegyek és egyes nemzetközi START ajánlatok esetén a sikeres vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza a jegyeket PDF formátumban is, amelyek kinyomtatva vagy az eszköz képernyőjén bemutatva is érvényesek.

A MÁV-csoport fejlesztési terveiben hangsúlyos szerepet kap az eddigieknél kényelmesebb, gyorsabb, korszerűbb jegyvásárlás feltételeinek biztosítása. A jegyértékesítési rendszer informatikai hátterét a MÁV Szolgáltató Központ szakemberei fejlesztették az utasoktól beérkezett javaslatok, igények alapján, a MÁV-START, mint megrendelő együttműködésével – olvasható a közleményben.