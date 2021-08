Megélénkült a vállalati hitelezés az új Széchenyi Kártya programok hatására

A bankoknál általában a likviditási nehézségek áthidalására alkalmas folyószámlahitelt keresik elsősorban az ügyfelek.

Felélénkítette a Széchenyi Kártya Program GO! a vállalkozási hitelek piacát, jelentős érdeklődésről számoltak be az MTI-nek nyilatkozó pénzintézetek.

Az OTP Banknál néhány hét alatt már csaknem ezer vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet az államilag támogatott, kevesebb mint 0,5 százalékos kamattal elérhető kölcsönökre, amelyek negyede már hozzá is juthatott az igényelt kölcsönhöz.

Leginkább a likviditási nehézségek áthidalására alkalmas folyószámlahitelt keresik az ügyfelek, ám népszerű a szabad felhasználású forgóeszközhitel is. Az OTP Bank már több mint 11 milliárd forintnyi hitelösszegre kötött szerződést a megújult program keretében, és további 15 milliárd forint kihelyezésének előkészítése zajlik.

„Láthatóan sok vállalkozás próbál új lendületet venni a kedvezményes kölcsönök révén. Minden vállalkozóval közösen próbáljuk megtalálni a számára legmegfelelőbb pénzügyi megoldást, legyen szó valamilyen fejlesztésről, átmeneti fizetési nehézség áthidalásáról, vagy esetleg készletek beszerzéséről” – mondta Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási főosztályának vezetője. A legfeljebb 0,5 százalékos fix kamatozással elérhető Széchenyi Kártya Program GO! konstrukciói közül jelenleg öt érhető el az OTP-nél.

A Magyar Bankholding Zrt. tagbankjai, azaz a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank az elsők között kezdte el befogadni a Széchenyi Kártya Újraindítási Programra (más nevén SZKP GO!) benyújtott hitelkérelmeket.

A Takarékbanknál kiemelkedően sokan érdeklődnek a Széchenyi GO termékek iránt. Jelenleg mintegy 900 befogadott igénylésük van, 22 milliárd forint értékben, és majdnem 600 korábbi hitelkérelem miatt is aktív kapcsolatba vannak az ügyfeleikkel. A szerződéskötések egyeztetése a nyáron lassabb, de már így is több mint 200 aláírt szerződésük van. Eddigi tapasztalataik szerint ügyfeleik kétharmada likviditás finanszírozást kér, egyharmada beruházást tervez. A likviditási igények döntő többsége folyószámlahitelre vonatkozik – közölték.

Az új termékcsalád iránt nagy az érdeklődés a vállalatok részéről a Budapest Banknál is, ahol a beruházási hitelek a legnépszerűbbek, míg a mikro szegmensben inkább a szabadon felhasználható és likviditási hitelek a keresettebbek. A vállalati szegmensben 25 szerződést kötött a bank 2,8 milliárd forint összegben, míg a mikro szegmensben 600 kérelmet fogadtak be, amiből valamivel több mint 200 ügyletre szerződtek, és várhatóan 2,5 milliárd forintot fognak folyósítani.

A CIB közlése szerint a Széchenyi Kártya Újraindítási Program július eleji bevezetése óta közel 100 kisvállalati hiteligény érkezett a bankhoz, összesen közel 2 milliárd forint értékben. A beérkezett igények kétharmada folyószámlahitel, egyharmada pedig likviditási hitel. Az átlag igényelt hitelösszeg meghaladja a 20 millió forintot. A befogadott kisvállalati hitelügyletek negyedére már szerződtek, és folyamatosan folyósítanak is.

A CIB Bank első lépésben 3 konstrukciót – a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!-t, a Széchenyi Likviditási Hitel GO!-t és a Széchenyi Beruházási Hitel GO!-t – vezetett be a Széchenyi Kártya Újraindítási Program elemei közül július elején mikrovállalati és kkv ügyfeleinek. Az év további részében újabb konstrukciókkal tervezik bővíteni az elérhető termékek körét.

A tájékoztatás szerint óriási az érdeklődés az Erste Banknál az új Széchenyi Újraindítási Hitelek iránt, a pénzintézet az indulás óta már több mint 5 milliárd forintnyi igényt fogadott be, a folyósítások folyamatosak. A kínálatban minden vállalkozás megtalálja a számára kedvező konstrukciót, a folyószámlahitel esetén 100 millió, a likviditási hitel esetén 250 millió forint a maximális keretösszeg, a beruházási kölcsön esetén pedig akár 1 milliárd forintos hitelösszeg is elérhető. Az Erste tapasztalatai szerint minden iparágból jelentős az érdeklődés, nincs érzékelhető különbség a szektorok között. A kisvállalkozóknál a folyószámlahitel a legnépszerűbb, míg a nagyobb vállalkozások a forgóeszköz- és folyószámlahitelek mellett a beruházási célú források iránt is érdeklődnek. Az igények jelentős részét az Erste egyszerűsített eljárásban bírálja el, szeptembertől pedig további egyszerűsítéseket vezet be így a korábbinál is gyorsabban dönt majd a sztenderd hiteligényekről – közölték.