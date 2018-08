Kisgyermekes anyák enyhíthetik a krónikus hazai informatikushiányt

A korábbitól eltérő dolgozói igényekhez alkalmazkodniuk kell a vállalatoknak.

Iparági becslések szerint legalább 40 ezer informatikus hiányzik a magyar gazdaságból, és léteznek ugyan jó kezdeményezések a hiány enyhítésére, az egyre nagyobb igények miatt mégsem hoznak áttörést – írja a legfrissebb Világgazdaság.

Már több mint három éve jelezték a piaci szereplők, hogy egyre nagyobb méretet ölt az informatikushiány, és több mint 22 ezer szakemberre lenne még szüksége a piacnak. A digitalizáció terjeszkedésével az elmúlt években csak tovább súlyosbodott a helyzet, egyes becslések szerint már legalább 40 ezer informatikust tudnának azonnal foglalkoztatni a cégek. Sok vállalat négyszer-ötször több projektet tudna elvállalni, ha lenne megfelelő számú szakember a piacon.

Az informatikushiány súlyosbodása részben annak a következménye, hogy az elmúlt években nagyot nőttek az informatikai cégek, és a digitalizáció térnyerése miatt ma már szinte minden vállalkozásnak szüksége van informatikusra.

Az elmúlt években nem történt jelentős pozitív változás a szektort érintő munkaerőhiány terén, sőt még intenzívebbé vált a probléma. Vannak jó kezdeményezések – például sorra jelennek meg a klasszikus egyetemi képzéseknél rövidebb időtartamú kurzusok – fejtette ki Gönye Zoltán, az Evosoft Hungary Kft. kommunikációs vezetője. A szakember szerint ezek jó irányok, de önmagukban még nem jelentenek megoldást, továbbra is éles a verseny a szakképzett munkaerő megszerzéséért.

A munkaerőpiaci helyzetet az is nehezíti, hogy még mindig férfias szakmának számít az informatika. Körülbelül 10 százalék a hazai informatikai cégeknél a nők aránya, ami rendkívül alacsonynak számít a többi szektorhoz képest

– mondta a Világgazdaságnak Fazekas Barbara. Az IVSZ Digitális Munkaerőpiaci és Oktatási Munkacsoportjának vezetője úgy véli, az attitűd formálásban a kormánynak is felelőssége van, de az iskoláknak és a szülőknek is fontos szerep jut a pályaválasztásban. Ezért a Programozd a jövőd! elnevezésű projekt keretében a kormányzat és az IVSZ nagyszabású szemléletformáló, pályaorientációs előadássorozatot indított, amelyben 120 intézmény mintegy 6500 diákja vett részt. Általánosságban elmondható – fűzte hozzá Fazekas Barbara –, hogy jellemzően ott engednek be könnyebben hölgyeket a pályára, ahol már korábban is dolgoztak női informatikusok, vezetők.

Számítanak a kisgyermekes anyákra

A kisgyermekes anyák, a közfoglalkoztatottak és a nyugdíjasok mellett, jelentős munkaerő-tartalékot képeznek – mondta még januárban Cseresnyés Péter államtitkár. A kisgyermekes anyák számára szerinte egyebek mellett a rugalmas munkaidő bevezetése lenne a megoldás.

A kisgyermekes anyák foglalkoztatása azért is kínálkozó lehetőség a munkaerőhiány enyhítésére, mert ők jó karrierváltók, mivel egyébként is kimozdultak a munka világának mindennapjaiból, és potenciálisan átképezhetők

– vélekedett az IVSZ szakértője.

A cégek oldaláról is nyitottság tapasztalható a női munkavállalók iránt. Sajnos kevés nő dolgozik az informatikai vállalatoknál, az Evosoftnál 15 százalék az arányuk, s ez már magasnak számít az ágazatban – mondta Gönye Zoltán. Az ő véleménye szerint is jó választás lehet a kisgyermekes anyák foglalkoztatása, hiszen az informatikai cégek megoldást kínálhatnak azokra a problémákra, amelyek a gyermeket nevelő anyák elhelyezkedését nehezítik. Az iparág cégei nagyobb eséllyel tudnak rugalmasan végezhető munkát adni, és általában az otthoni munkavégzés elől sem zárkóznak el, ami sok szakmában jellegéből adódóan lehetetlen.

Reagált a piac

Az informatikushiány miatt több olyan vállalkozás is indult, amely képzések indításával reagált a helyzetre. Az egyik ilyen cég a Green Fox Academy, amely rövid, négy és fél hónapos programozói kurzussal segíti a karrierváltást azoknak, akik az informatika területén képzelik el a jövőjüket. A kisgyermekes anyák megszólítását már több éve fontolgatják, az első kimondottan nekik szóló kurzus azonban még csak ezután indul.

Számítottunk az érdeklődésre, de minden várakozásunkat felülmúlta, amit tapasztaltunk

– mondta a Világgazdaságnak Bárdos Kristóf, a Green Fox Academy társalapítója. A kisgyermekes anyáknak meghirdetett képzésük – mint ismertette – abban különbözik a többitől, hogy az Academy4MoMs bölcsődei elhelyezést is biztosít hozzá, így az édesanyának nem kell külön foglalkoznia a gyermekfelügyelettel, amíg tanul. Az is jellemző, hogy bár az érdeklődés nagy a gyerekes anyák között, a speciális élethelyzet miatt hosszú idő, mire megszületik a döntés.

Bárdos Kristóf szerint a halogatásban az anyagi korlátok is szerepet játszhatnak – az említett kurzus több mint egymillió forintba kerül. Épp ezért van részletfizetési lehetőség a cégnél, ráadásul működtetnek olyan ösztöndíjprogramot is, amelyben csak a tandíj felét kell megfizetni tízhavi részletben, ráadásul a törlesztést csak a kurzus elvégzését követő harmadik hónap után kell megkezdeni.

