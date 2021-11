Kedvező adóváltozásokkal számolhatnak a vállalkozások és a gabonaágazat szereplői

A kormány továbbra is segíti az agrárszektort, hiszen 2022-ben és utána is érvényes marad a fordított adózás a gabonafélék esetében. Az áfaszabályok módosítására a miatt is szükség volt, hogy jelentősen bővülhessen a vállalkozásoknak nyújtott adóhivatali szolgáltatási repertoár. A cél ugyanis az, hogy az Európai Unió tagállamai közül néhány éven belül Magyarországon legyen a legkisebb az adó-adminisztráció – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó) A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a legújabb adót érintő kormányrendelet kapcsán kiemelte, hogy a gabonaágazat minden piaci szereplőjének igényét kielégítve, jövőre is marad a fordított adózás. Csaknem 10 évvel ezelőtt a magyar kormánynak sikerült elérnie Brüsszelben, hogy a gabona-kereskedők 2012. július 1-jétől fordítottan fizessék az áfát – emlékeztetett Izer Norbert. Az online gazdaságfehérítő magyar találmányok – mint például az online számla, a pénztárgép és az ekáer (elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer) – mellett a csalás elleni küzdelem egyik hatékony eszköze a fordított adózás – szögezte le az államtitkár. Felidézte, hogy rögtön a fordított adózás bevezetését követően, 2012. júliusában a gabonaszállítmányok forgalma több határszakasz közelében (például Ártánd, Csengersima) 70 százalékkal esett vissza. Mindez jól szemlélteti a csalások nagyságrendjét és azt, hogy a tisztességes piaci szereplők mennyit nyerhettek eddig, és a fordított adózás meghosszabbítása révén mennyit nyernek majd a jövőben is – magyarázta. A kormány célja az, hogy a családok, a lakosság után a vállalkozásokat is mentesítse a felesleges adó-bürokrácia alól – hangsúlyozta Izer Norbert. Mint mondta: 2017 óta az adóhivatal mintegy 5,5 millió magánszemélynek készíti el a bevallási tervezetet, 2022-ben pedig már a cégek esetében is jelentősen csökkenhet az adminisztráció. Így a kormány egyre közelebb kerül ahhoz a kitűzött céljához is, hogy az Európai Unióban a magyar vállalkozásoknak kelljen az egyik legkevesebb időt és legkisebb költséget fordítani az adóügyeikre – tette hozzá. A kormány elvárása változatlan a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) szemben; a hatóság ügyfél-centrikus oldalának további erősítése annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak is a lehető legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtsa, olyat, amely a vállalkozásoknak az egyszerűsítés mellett érdemi költségmegtakarítást is hoz – húzta alá az államtitkár. A piaci szereplők zökkenőmentes átállása érdekében az e-áfa rendszerre vonatkozó jelenlegi szabályokat a most megjelent kormányrendelet felfüggeszti, így az áfabevallási tervezetek kiajánlása több lépcsőben valósul meg – ismertette Izer Norbert. Elmondta, hogy a bevallások elkészítéséhez már most nagy segítséget nyújt az adóhivatal, hiszen a bevallás alapjául szolgáló legfontosabb adatokat már most is a vállalkozások rendelkezésére bocsátja. Az online pénztárgép és az online számla adatok letölthetősége jelentős könnyebbséget jelent a vállalkozásoknak, az adózók egyre gyakrabban élnek is ezzel a lehetőséggel. A következő lépcső az áfabevallási-tervezetek NAV általi elkészítése lesz, amely az eredetileg tervezetthez képest lényegesen komplexebb szolgáltatást nyújthat majd az érintetteknek. Az adóhivatalnak a tervezet elkészítése mellett ugyanis olyan további szolgáltatásokat kell beépítenie a rendszerbe, amely a vállalkozások ügyviteli folyamatait is képes támogatni – magyarázta az államtitkár, megjegyezve, hogy ez a NAV-val szemben nemcsak a kormányzat, hanem az adószakma és a piaci szereplők elvárása is. Nagy az igény a gép-gép kapcsolati kommunikáció erősítésére, az adóhivatalnál meglévő adatok gépi letöltésére, továbbá az online pénztárgépek naplóállományának lekérdezhetőségére. A legújabb fejlesztések megvalósulásával a jövőben az Európai Unió egyik leghatékonyabb és legsokoldalúbb szolgáltatását nyújthatja a vállalkozásoknak az adóhivatal – húzta alá Izer Norbert. A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról szóló kormányrendelet a 2021. évi 201. számú Magyar Közlönyben érhető el. Borítókép: illusztráció