Jobban bízunk a patikákban, mint a netes gyógyszervásárlásban

Utóbbi ellen továbbra is a hamisítás a legnagyobb kifogás.

Továbbra is a patikákban bízik a vásárlók túlnyomó többsége, az internetes rendeléssel szemben a gyógyszerhamisítás veszélye a leggyakoribb kifogás – derül ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) csütörtöki közleményből.

A HENT megbízásából májusban, ezer megkérdezett válaszaiból készített felmérés szerint 95 százalékuk gyógyszertárból, több mint 10 százalékuk nem engedélyezett weboldalakon, illetve ismerősön és rokonon keresztül, 6 százalékuk pedig az interneten szerzi be az orvosságokat.

A válaszadók 40 százaléka szerint kockázatos az internetes gyógyszerrendelés. A fiatalabbak és iskolázottabbak viszont rendszerint kevésbé tartanak a világhálótól.

Az internetes gyógyszervásárlással szemben 52 százalék említette a hamisítás veszélyét, 49 százalék pedig attól tart, hogy nem a megfelelő készítményt választaná. A gyógyszerhamisításról a megkérdezettek 91 százaléka hallott, míg az internetes rendelés lehetőségéről 17 százalék nem is tudott. Illegális gyógyszerkereskedésre utaló jelet a válaszadók 23 százaléka látott már az interneten.

Nem mindenki ismeri föl a biztonsági elemeket A felmérés kitért a gyógyszerhamisítás ellen bevezetett, a csomagolást érintő és az EU tagországaira kötelezően előírt biztonsági elemekre is. A válaszok alapján 29 százalék hallott arról, hogy február óta az EU tagországaiban biztonsági elemeket helyeznek el a gyógyszerek csomagolásán. Ezeket a megkérdezettek 42 százaléka, a rendszeres gyógyszerszedők 53 százaléka ismerte föl legalább részben.

A közlemény szerint a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője a fogyasztói tudatosságot tartja a legfontosabbnak a hamis gyógyszerek kereskedelme ellen. Ilku Lívia a hamisítás elleni világnapon tartott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a hamis gyógyszerek elutasítottsága évek óta csaknem teljes.

Pomázi Gyula, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese megjegyezte, hogy a gyógyszeriparban is az illegális gyártás és kereskedelem nem csupán az egészséget károsítja, de a törvénytisztelő piaci szereplőknek is veszteséget okoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ellátási lánc az elmúlt években biztonságosabb lett, és ez az innovációt is támogatja.

Az OGYÉI főigazgatója is a fogyasztói tudatosságot emelte ki, enélkül a legszigorúbb intézkedéseket is hiábavalónak tartja. Szentiványi Mátyás úgy véli, hogy a magyar piac szabályai szigorúak, de új biztonsági elemek tovább erősíthetik a gyógyszerbiztonságot – írták.