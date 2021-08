Jelentős érdeklődés mellett zárult a nyugat-balkáni zöld program újabb felhívása

Az elmúlt időszak koronavírus-járvány által okozott nehézségei ellenére is nagy volt az érdeklődés a Nyugat-Balkáni Zöld Központ klímavédelmi projektek támogatására kiírt újabb felhívása iránt – jelentette be Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerdai közleményében.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék keményen támadják a főpolgármestert

A felhívásra a keretösszeget többszörösen meghaladva, összesen 1,3 milliárd forint támogatási igénnyel érkeztek be projektjavaslatok, melyek értékelését követően, az ősz folyamán várható a támogatói döntések meghozatala.

A nemzetközi klímafinanszírozási szerepvállalásának részeként megvalósuló program harmadik, 400 millió forintos keretösszegű felhívásának célja az európai uniós csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok zöldgazdasági átállásának támogatása, a hosszú távú szakmai együttműködés és a technológia-export elősegítése

– írták.

Az államtitkár a közleményben kiemelte, hogy a beérkezett kérelmek az energia, a vízipar, a körforgásos gazdaság és a városfejlesztés területén egyaránt fogalmaznak meg a zöld átmenetet érdemben elősegítő célokat. A nyugat-balkáni régió jelentős kihívásokkal és ezzel járó fejlesztési igényekkel néz szembe a klímaváltozásból eredő folyamatok szempontjából. A támogatási program ismertsége azonban már lehetővé teszi a beruházások közép- és hosszú távú tervezését a fogadó országokban és hazánkban egyaránt, segítséget nyújtva ezzel a kihívások megoldásához – tette hozzá Steiner Attila.

A program további tapasztalata, hogy a nyugat-balkáni térségben erősödik a klímavédelemmel kapcsolatos tudatosság, a régió országai egyre nagyobb figyelmet fordítanak a zöldgazdasági átállás ügyére. A közeljövőben nemzetközi és helyi szinten is jelentős források nyílnak meg a finanszírozásra előkészített projektek végrehajtására, ezért is jelentőséggel bír, hogy Magyarország segíti a hazai cégeket a forrásokért folytatott nemzetközi versenyben. A célországok között továbbra is Szerbia a legnépszerűbb, de növekedett az érdeklődés a további relációk iránt is. A pályázók között nagy számban jelen vannak a kis-és középvállalkozások képviselői, és egyre aktívabban érdeklődnek a program iránt a felsőoktatási intézmények is – áll a közleményben.