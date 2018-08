Idén nálunk lehet a legnagyobb mértékű bérnövekedés az EU-ban

Magyarországon volt a második legmagasabb tavaly a keresetek emelkedése az Európai Unió 28 tagállama közül, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előrejelzése szerint idén Magyarországon várható a legnagyobb bérnövekedés.

A Magyar Idők hétfői számában Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadója azt nyilatkozta, a bérek emelkedése a következő években is fennmaradhat, amennyiben a kormány folytathatja jelenlegi gazdaságpolitikáját, mivel a közép-európai tagállamok jelentik az unió gazdasági motorját, amelyet a 2004 és 2008 közötti időszakkal szemben ma már kihasznál Magyarország. Nyugat-Európában a jelentős hazai, 12 százalék feletti bruttó keresetemelkedéssel szemben stagnálás vagy alacsony, átlagosan kétszázalékos bővülés volt a jellemző, így az országok közötti fizetéskülönbségek csökkentek.

Szalai Piroska elmondta, hogy a tavalyihoz hasonlóan a következő 3-5 évben is folytatódik a keresetek átlagosnál nagyobb mértékű felzárkózása, ha fennmarad a sikeres gazdaságpolitika Magyarországon, mivel a közép-európai régió jelenleg az Európai Unió gazdasági motorja, a növekedés így a közösségen belül kimagaslóan nagy. Kiemelte: minden jel arra mutat, hogy 2018-ban is meglesz a nyolc százalék feletti, forintban mért reálkereset-emelkedés, amely tíz százalék körüli bruttó fizetésemelést eredményez.

Az OECD decemberben kiadott, dolláralapon számolt előrejelzése szerint 2018-ban Magyarországon várható a legnagyobb bérnövekedés. A tanácsadó szerint ha a mostani kormány a választások után is folytathatja munkáját, további bérszínvonal-felzárkózásra számíthatunk, köszönhetően a 2016-ban megkötött hosszú távú bérmegállapodásnak. A kormány és a munkáltatók, munkavállalók közötti egyezség értelmében ugyanis 2019-től összesen négy éven át csökken majd a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke évi két százalékponttal, ha a reálkereseti mutató legalább hat százalékkal nő. Szalai Piroska kiemelte: ez is mutatja, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikai vezetés a következő ciklus alatt is folytatni kívánja a kereseti különbségek lebontására hozott intézkedéseket, és minden bizonnyal egyéb más ösztönzőkkel is segíti a béremelkedést – olvasható a Magyar Időkben.

Borítókép: Shutterstock