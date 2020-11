A magyar és az angolai külügyminiszter tárgyalásuk során a diplomáciai kapcsolatok felvételének 45. évfordulója mellett több gyakorlati együttműködési kérdést is megvitatott.

Idén 43 százalékkal nőtt a magyar-angolai kereskedelmi forgalom – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

A koronavírus-fertőzés miatt 16. napja karanténban tartózkodó Szijjártó Péter legfrissebb „Karanténnapló” bejegyzésében számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Tete Antonio angolai külügyminiszterrel. Azt írta: tárgyalásuk során a diplomáciai kapcsolatok felvételének 45. évfordulója mellett több gyakorlati együttműködési kérdést is megvitattak.

Szijjártó Péter kiemelte: a magyar cégek komoly piaci lehetőségekhez jutottak az élelmiszerfeldolgozás és az elektronikus közigazgatás területein. Az ő beruházásaik biztonsága érdekében felgyorsítják a kettős adóztatás elkerüléséről, valamint a beruházások kölcsönös védelméről szóló tárgyalások menetét – közölte.

Kitért arra is, hogy Angola lesz a Portugál Nyelvű Országok Közösségének következő elnöke. A jó együttműködés a szervezetben – melyben megfigyelőként Magyarország is részt vesz – több ország felé is megnyitja majd a kapukat – emelte ki.

Szijjártó Péter közölte továbbá, hogy az angolai diákok számára biztosított ösztöndíjak számát évente 50-re emelik. Az erről szóló megállapodás aláírására a luandai magyar nagykövetet hatalmazta fel – ismertette a külügyminiszter.