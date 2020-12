A kézbesítésről a visszaigazolást 2021. január elsejétől alapértelmezettként elektronikusan kapják meg, de továbbra is lehet kérni papír alapú értesítést.

Elektronikus kézbesítési visszaigazolást vezetnek be a belföldi tértivevényes leveleknél 2021. január elsejétől – közölte a Magyar Posta csütörtökön.

Ismertetik, hogy

jelenleg a tértivevényes levél hagyományos feladásánál két nyomtatványt is ki kell tölteni.

Egyik a feladóvevény, amely a feladás tényét igazolja az ügyfél számára, a másik a tértivevénylap, amelyet mostanáig a küldemény hátuljára ragasztott a posta, és kézbesítéskor ezt kellett aláírni, majd a levél kézbesítését követően az aláírt kézbesítési igazolást visszaküldte a posta a feladónak.

Az elektronikus feladást a posta 2020. júliusától árban is előnyben részesíti, de továbbra is lesz lehetőség a postákon a papíralapú feladásra is.

Forrai Péter, a Magyar Posta üzleti vezérigazgató-helyettese a közleményben elmondta,

a digitális megoldások pontosabb, gyorsabb kezelést nyújtanak, a magyarhoz hasonló rendszereket ma már más nemzeti posták is bevezettek

– tette hozzá.

Az elektronikus kézbesítési rendszerrel Magyarország több mint 4,5 millió címhelye elérhető. Tavaly több mint 12 millió darab tértivevényes küldeményt kézbesített a posta – tájékoztatott a Magyar Posta Zrt.