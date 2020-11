Bezárásoktól tartanak a kereskedők a maszktagadók miatt

Jó, ha tisztában vannak a maszkellenesek azzal, hogy az üzletekben immár civilbe öltözött rendőrök is figyelik a vevőket.

Miközben Olaszországban újra elkezdték felhalmozni a tartós élelmiszereket, idehaza a járvány terjedésével is higgadtak a vásárlók, a kereskedők viszont egyre kevésbé. Már naponta zajlanak a szigorú, bírsággal járó ellenőrzések, a kitartó maszktagadók miatt viszont attól tartanak a boltosok, hogy a korábbi sorrendiség helyett elsőre üzletbezárásig fajulhat a jogsértő helyzet. Pedig nem csak akkor kell észhez kapjon a renitens polgár, ha egyenruhást hívnak miatta, mivel az üzletekben immár civilbe öltözött rendőrök is figyelik a vevőket – tudta meg a Magyar Nemzet.

Tartja a szavát a kormány: naponta érkeznek a rendőrségi jelentések a védekezési szabályok betartását, azon belül például a maszkviselési kötelezettséget ellenőrző, szigorított akciókról, ami bolti körökben máris felborzolta a kedélyeket. A hétfő óta nagyobb felelősséggel járó helyzetekre ugyan igyekeztek felkészülni a kereskedők, mégis aggódnak, mert hiába az alkalmazottak fegyelme, ha még mindig gyakoriak az olyan esetek, amikor a maszktagadó vevők miatt rendőri segítséget kell kérni.

Vállalkozók jelezték: a nemritkán jellemzően szóváltásig fajuló konfliktusok mindennaposak a kisebb, lakótelepi élelmiszerüzletek, pékségek, családi vállalkozásban működtetett vegyesboltok, trafikok környékén. Emiatt például akad olyan dohánybolt az egyik peremkerületben, ahol szeptember óta szüneteltetik az alkoholos italok árusítását, mert az gyakran csak tovább élezte a maszk miatti vitás helyzeteket.

Tagadnak és trükköznek



A lap több kerületben érdeklődött, és kiderült: javarészt még működnek a régen bejáratott, egymás közötti „jelzőrendszerek”, amikor a hatósági razziák híre az első ellenőrzött üzletből hamarabb elért a környékbeli vállalkozókhoz, mint az ellenőrök. A maszkhelyzet azonban új és sokszor egyedi eseteket jelent. Például sok helyütt az is tapasztalat, hogy

a vírustagadók ugyan felveszik a maszkot, amíg bejutnak a boltba, ám néhány méterrel arrébb, a sorok között már leveszik

vagy az állukon hordva tartják arra az esetre, ha a kereskedő hívására megjelenne a rendőr. A boltosok elmondásai szerint sokakat a kötelezettség miatt sűrűn rájuk zúduló szitkozódás, fenyegetés zavar, illetve alapvetően amiatt feszülnek, hogy átlagban öt vevőből egy még mindig besétál maszk nélkül, ami az eladóknak sorozatos konfliktusokkal jár.

Civilben is elvegyülnek



Azonban nem árt figyelembe venniük a maszkelleneseknek, akik a védőviselet híján mások egészségét is veszélyeztetik, hogy közel sem biztos, hogy az üzlet eladóterében ki tudják játszani a beosztottakat vagy akár a biztonsági őrt, ugyanis a vásárlók között immár civil ruhás rendőrök is megfordulnak országszerte a kereskedelmi egységekben

– tudta meg a lap új tapasztalataik alapján a kereskedelmi szereplőktől. A civil öltözetű hatósági emberek ilyenkor ugyancsak szolgálatot teljesítenek, vagyis ha a bolti jelenet közepén érik tetten a vevőt, menthetetlen lesz az ügye.

Szervezett rendszerben

„Az áruházakra van rálátásunk, ott valóban szigorodtak az ellenőrzések november 2-ától, amire a láncok az előzetes bejelentések alapján több lépéssel felkészültek. Például újabban megerősítették a maszkviselés ellenőrzésével járó feladatköröket, és már több alkalmazott figyeli mindenütt, hogy a vásárlók betartják-e a kötelezettséget. Van olyan üzlet, ahol minden jelen lévő dolgozónak feladata figyelmeztetni a vásárlókat, és például van, ahol a napi beosztás szerint csak néhányan felelősek ezért – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Vámos György.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára felidézte: szeptember óta háromlépcsős rendszer szerint zajlott a maszkellenőrzés, vagyis először csak figyelmeztettek a rendőrök, a második esetben következhetett a bírság a jegyzőtől, és csak az ismételt mulasztás megállapításakor jöhetett szóba az üzlet bezárása. ”A sorrendiség megszűnése kétségtelenül nagyobb felelősséget jelent a kereskedőknek„ – jegyezte meg a főtitkár.

Nincs pánik



A szakértő kitért arra is, hogy a a nagyobb élelmiszer-áruházakban semmilyen jelét nem látják a tavasszal megtapasztalt pánikvásárlásoknak. Viszont, mint mondta, az megfigyelhető, hogy sokan maradtak óvatosak az első hullám után és például ritkábban, kisebb létszámban járnak vásárolni – ekkor több mindent szereznek be egyszerre, ami esetenként látványos lehet, de nem meghatározó. ”A fertőtlenítő- és tisztítószerekből ugyanakkor azóta is több fogy, mint a vírus előtti időkben„ – jegyezte meg Vámos György.

Borítókép: Rendőrök védőmaszkban az Újpesti Piac és Vásárcsarnokban 2020. április 11-én.