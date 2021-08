Augusztus 20. vonzza a turistákat

A sikeres oltásnak és a digitalizációnak is köszönhető, hogy már magasabb a szálláshelyek kihasználtsága hazánkban, mint a környező országokban. A kormány a fővárosi turizmus fellendítését segítve impozáns ünneplést rendez Budapest-szerte az ünnepi hétvégén, amelynek híre máris negyven százalékot emelt a szobafoglaltságon – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

„Budapest erősen függ a külföldi turisták érkezésétől, emiatt nagy bajban van: miközben a szálláshelyek hatoda ki sem nyitott erre a nyárra, a telítettségük jelenleg harmincszázalékos, vidéken viszont a szobák hetven százalékát elfoglalták a vendégek. Nagyon komoly kihívás az ügynökségnek és a fővárosi önkormányzatnak is, hogy rávegyük a magyarokat a fővárosi utazásra. Mindenesetre a városvezetésnek elementáris érdeke a vendégforgalom ösztönzéséről szóló együttműködés, például az olyan nagy események megszervezésekor, mint a Szent István-napi rendezvénysorozat” – mondta a Magyar Nemzetnek Guller Zoltán az előttünk álló ünnepi hétvége grandiózus programkínálatának hátteréről. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója kiemelte: fontos cél, hogy az elkövetkező időszakban turistákkal teljen meg Budapest. Ez sikerülhet, mivel az eddigi számok alapján jelentős az érdeklődés a meghirdetett állami ünnepségsorozat iránt.

Fellendül a forgalom

„A Szent István-nap fellendíti a vendégforgalmat. Megugrottak az előzetes szobafoglalások augusztus 19-re és 20-ra. Az elmúlt hetekben mintegy negyven százalékkal nőtt ez a mutató, és ígéretes, hogy a foglalások 56 százaléka belföldről érkezett” – mutatott rá Guller Zoltán.

Jelezte: évek óta tervezték, hogy az államalapítás előtt tisztelgő ünnepséget többnapos, a főváros egészét érintő programsorozat kísérje, ezért a megterhelő koronavírusos időszak után úgy döntött a kormány, hogy ez az idén megvalósul.

„Végre újra együtt és méltó módon emlékezhetünk meg az államalapításról. Az a szándék, hogy a magyar emberekkel közösen a valaha volt legnagyobb állami eseménysorozattal ünnepeljünk. Az is lényeges, hogy megismertessük a fővárosi attrakciókat a vidéki utazókkal, továbbá hogy Budapest vonzó legyen a nemzetközi kínálatban” – magyarázta.

Az ismert állami események, hivatalos rendezvények mellett idén húsz további helyszínen várja színes, szórakoztató, kulturális, zenei és családi programsorozat a látogatókat az ünnepi hétvégén.

„Biztos vagyok benne, hogy minden korosztály talál megfelelő programot.

A fő attrakció Budapest belvárosában a minden idők leglátványosabb Szent István-napi fény- és tűzijátéka lesz, amely megkoronázza az augusztus 19–22. közötti rendezvénynapokat.

Olyan félórás show várható, amilyet még sohasem élhettünk meg” – fogalmazott a vezérigazgató a mintegy 4,3 kilométer hosszan, a Margit híd és a Petőfi híd között, a Duna mindkét oldalán zajló élményprogramról. Utóbbi azért említésre méltó, mivel külön figyelembe vették a tervezéskor, hogy a tűzijátékot mindenhonnan azonos minőségben élvezzék a látogatók.

„Az augusztus 20-i ünneplésen kívül is igen széles körű Budapesten a nagyrendezvények palettája, idesorolható a nemzetközi eucharisztikus kongresszus, a vadászati világkiállítás, az MTV Europe Music Awards, a Bocuse d’Or európai döntője. Emellett a sportesemények is számottevő vonzerőt jelentenek, ilyen volt például a foci Eb, a Forma–1, amelyek ugyancsak támogatják a budapesti turizmust. Ezek hatással vannak a légi forgalom kedvező alakulására, akárcsak a szállodahajók újjáéledő népszerűségére” – jelezte.

Korlátlan a nyaralás

Guller Zoltán szerint a nagyarányú hazai átoltottság eredménye, hogy Magyarország előbb tudott enyhíteni a járványügyi korlátozásokon, mint más európai országok, így a belföldi turizmus a nyár közepére meghaladta a tavalyi szintet.

„Sajnos világszerte ismét egyre több szó esik a járványról. Látjuk, hogy számos országban újra szigorításokat léptetnek életbe. A kormány sikeres oltási programjának köszönhetően Európa egyik legbiztonságosabb országa vagyunk, ahol gondtalanul élvezhetjük a nyarat” – állapította meg, kiemelve, hogy továbbra is a biztonság az első. Az egészségünk és a szabadságunk megtartása érdekében pedig szavai szerint létfontosságú, hogy minél többen beoltassák magukat, akik még nem tették meg.

Aki ma Magyarországot választja, teljes szabadságban pihenhet, maszk és védettségi igazolvány nélkül veheti igénybe a szolgáltatások szinte teljes spektrumát.

„Ezzel nemcsak Euró­pában, hanem a világban is az elsők között vagyunk” – emelte ki. „Európához képest másfél hónap előnyünk van. Ha Isten is megsegít minket, jövőre elérjük a 2019-es „bezzegév” szintjét. Semmi más dolgunk nincsen, mint turistákkal megtölteni az országot, hogy a szektor területei talpra tudjanak állni” – összegezte az MTÜ vezetője.

Magyarország lépéselőnyben

„2008-hoz képest mi nem a megszorításokban hiszünk, hanem abban, hogy pont ilyenkor kell fejleszteni és építkezni, ezért semmit nem állított le a kormány.

Ez az egyik leghangsúlyosabb eleme annak, hogy a turizmus ilyen jó számokat produkál az idén” – hangsúlyozta. Guller Zoltán azt is elmondta, hogy a digitalizáció terén is lépéselőnyben vagyunk a közvetlen versenytársakhoz képest, az új technológiával hatékonyan azonosítják, hogy milyen fejlesztések szükségesek, és kit, mikor, milyen üzenettel kell elérni. „A jövő turizmusa alapvetően az adatokon alapul, de ez tulajdonképpen már a jelen is. Legyen szó tervezésről, döntéshozatalról vagy az eredményeink elemzéséről. Azt, hogy hol, mikor és mennyiért fejlesztünk, szintén az adatok határozzák meg, akárcsak marketingünket, kampányainkat. Az újraalkotott stratégiánk is erre épül, válságálló, ütőképes turizmust építünk” – fejtette ki Guller Zoltán.

Minden turista támogató is

Rámutatott: a számok és a trendek egyértelműen mutatják, hogy a turizmus és a vendéglátás újraindult, megkezdődött a regenerálódás. A nyári főszezon rekordokat hozott, július és augusztus már túlszárnyalta a tavalyi forgalmat. Sőt magasabb a szálláshelyek kihasználtsága Magyarországon, mint a környező országokban, ideértve a V4-eket és Ausztriát is.

„A belföldi forgalom hetven-nyolcvan százalékát a vidéki vendégek adják, akik nemcsak vágynak arra, hogy utazzanak, hanem utaznak is” – jelezte. Ha minden jól alakul, akkor ebben az évben országos szinten körülbelül harmincmillió vendégéjszakát regisztrál a belföldi piac, ami a 2019-es 41 millió­hoz képest kevesebb, de a tavalyi 23 millióhoz képest jóval magasabb szám.

A forgalomnövekedés a vendéglátás területén is tapasztalható, ami az első negyedévben indult meg. Az első három hónapban jellemző árbevétel júniusra már több mint a duplájára nőtt, mostanra pedig majdnem háromszor akkora.

A vezérigazgató hangsúlyozta: minden elköltött forint, minden étteremben elfogyasztott ebéd, megváltott belépőjegy vagy kifizetett vendégéjszaka a magyar vállalkozásokat és a munkavállalókat segíti.

„Vagyis amikor hazai éttermeket, szállásokat, programokat választunk, a magyar turizmus fellendítése mellett is döntünk. Nem szeretnék folyton Ausztriával vagy Németországgal példálózni, de náluk ez nagyon jól működik, az ott élők szinte kötelességüknek érzik ezt a fajta magatartást. Arról nem is beszélve, hogy minden egyes kistermelő, beszállító is jól jár vele” – húzta alá.

Nemzetközi kampányok

„A külföldiek lassabban jönnek, mint gondoltuk” – folytatta, hozzátéve, hogy ezzel együtt nő a beutazóforgalom is, például látványos az élénkülés a környező országokból. Országosan a nyári foglalások alapján a top öt küldőország közül három V4-es ország: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, de Németország és Románia is erős a beutazásokban. „Ez azért is örömteli, mert júliustól hazánk látja el a visegrádi négyek elnökségét” – jegyezte meg.

A beutazások ösztönzésére az uniós Covid-igazolvány bevezetésével egy időben kezdetét vette az MTÜ nemzetközi kampánya Németországban, Csehországban, Lengyelországban, Ausztriá­ban, Franciaországban, Szlovákiában, Spanyolországban, Olaszországban, Romániában és Szerbiában.

„Több nyelven elérhető kisfilmekkel segítjük az utazni vágyókat, amelyek összefoglalják, milyen szabályok vannak érvényben a szálláshelyen, az éttermekben, a turisztikai attrakciók területén, illetve például mi vonatkozik a rendezvényekre, a maszkhasználatra, a beutazásra és az uniós Covid-igazolványra” – sorolta.

Hiába bírálják, örök kedvenc

„Egy nyár sem telik el anélkül, hogy ne kerülne elő a Balaton és a horvát tengerpart összehasonlítgatása, pedig más műfajról, más turisztikai termékről van szó. Az árakba a kormány nem szól bele, a vendég dönt” – közölte Guller Zoltán arról, hogy a belföldi szezon felfutásával ismét előkerültek a magyar tenger drágaságát firtató elemzések. A Balaton a fejlesztéseknek köszönhetően ma már négy évszakos vonzerőnek számít, ahol a vízparti nyaraláson kívül a kulturális és egészségturizmus, a bor és a gasztronómia, illetve az aktív- és ökoturizmus élménylehetőségei is megjelentek.

„A széles kínálat miatt arányosabban oszlik meg a látogatók száma, mint tavaly. Kevésbé zsúfolt hétvégék és sokkal élhetőbb Balaton vár minket a hét mindegyik napján” – állapította meg.

Megújulás

„Számos fejlesztés zajlik, néhány év múlva rá sem lehet ismerni a vidéki Magyarországra.

Már most is versenyképes vonzerő vagyunk, amit tovább erősítenek a megújuló nemzeti parkok, kalandparkok, gyógyhelyek, állatkertek, várak, kastélyok, kerékpárutak. Modern, interaktív, az egész családot szórakoztató látogatóközpontok jöttek létre” – vette sorba a fontos elemeket. Guller Zoltán szerint bármerre jár az ember, új élményekkel, attrakciókkal találkozik.

„Az elmúlt hetekben-hónapokban jártam az országot, számos településen megfordultam, szálláshelyeket, attrakciókat, fejlesztéseket látogattam meg. Akármerre vitt az utam, mindig örömmel töltött el, hogy mennyire szép Magyarország, és mennyi olyan hely van, ahova érdemes visszatérni. Mindenki talál kedvére való élményt, ha útnak indul, sokat bővült a minőségi szolgáltatáskínálat, ami jelentős versenytényező” – mondta, hozzátéve, hogy több száz milliárd forint áramlott az ágazatba, amely soha ennyi pénzt még nem kapott, mint 2010 óta.

Borítókép: kirándulók nézik és fényképezik a főváros északnyugati oldalának panorámáját a Duna folyóval a Gellért-hegy kilátó-teraszáról, alkonyat idején