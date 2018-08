Áprilisban majdnem 40 százalékkal nőtt az új autók eladása

Az előző év azonos időszakához képest 38,9 százalékkal több, 12 056 személygépkocsit helyeztek forgalomba áprilisban, az idei első négy hónapban pedig 32,2 százalék volt a növekedés 2017 azonos időszakához képest - közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) és a carinfo.hu autópiaci hírportál.

Az MGE az előrejelzéseket meghaladó növekedést a magánvásárlók visszatérésével indokolja, arányuk a közlemény szerint meghaladja a 40 százalékot. Az alacsony betéti kamat és a kifutóban lévő devizahitelek lezárása ösztönzi az autóvásárlásokat, de feltételezhető, hogy a céges vásárlások egy része, különösen a kisebbek, magán vásárlásnak tekinthetők – tették hozzá.

Az egyesület szerint a belföldi autópark egyre nagyobb része cserélődik ki, de a külföldről érkező használt autók korösszetétele továbbra is egészségtelen.

Az MGE továbbra is új szabályokat sürget a korszerűtlen, környezetszennyező járművek behozatalának korlátozása érdekében. Közölték ugyanakkor azt is, hogy a tisztán elektromos hajtású gépkocsik forgalomba helyezése jelentősen, bár változatlanul kis mennyiség mellett növekszik. Áprilistól 114 új árammal hajtott jármű közlekedik és az MGE továbbra is arra számít, hogy idén 2000-2500 elektromos autót helyezhetnek forgalomba.

A kishaszonjárművek forgalomba helyezése elmarad az előrejelzésektől, de megállt a piac visszaesése. Áprilisban 1775 kishaszonjárművet helyeztek forgalomba, ami éves alapon 1 százalékos visszaesést jelent.

Jelentősen, 56,4 százalékkal nőtt viszont a nagyhaszongépjárművek forgalomba helyezése. A 677 új jármű az előrejelzéseket is meghaladta és elsősorban a nagy szállítmányozók flottabeszerzéseivel magyarázható – írták.

Az áprilisi adatok szerint motorkerékpárok piaca továbbra is gyenge, a 42 százalékos bővülés is mindössze 409 forgalomba helyezést jelent, de – mint írták – a növekedés üteme bizakodásra ad okot.

A carinfo.hu tájékoztatása szerint a személygépkocsik piacát vezető Suzuki 2166 új autóval 17,97 százalékos piaci részesedést ért el áprilisban. 10 százalékot meghaladó arányt ezen kívül csak a Ford tudott elérni 1228 autó eladásával. Az első négy hónap eladási rangsorát is a Suzuki vezeti, 7042 eladott gépkocsival 16,13 százalékos részesedést szerzett. A Ford piaci aránya 4535 autóval 10,39 százalék lett április végéig.

A havi és az idei eladási rangsorban is a Skoda, az Opel és a Toyota, valamint a Volkswagen következik a Ford után 5 és 10 százalék közötti piaci részesedéssel.