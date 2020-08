A napraforgó és a kukorica érésének is kedvez a nyár végi meleg

Igyekezniük kell a vetéssel a repcetermelőknek, ha jó időben akarják elvégezni a munkálatokat.

Igyekezniük kell a vetéssel a repcetermelőknek, ha jó időben akarják elvégezni a munkálatokat, ugyanis a hétvégi meleg után megérkezik a várt csapadék is. A kukoricának és a napraforgónak is jót tesz a szokásosnál hosszabbra nyúló nyárias idő, a keleti országrészben akár az átlagnál jobb termés is lehet az idén – írja a Magyar Nemzet.

A minisztérium első ízben tavaly meghirdetett programja vissza nem térítendő támogatással segíti a komlóültetvények telepítését – mondta Nagy István agrárminiszter. A növény termesztéséhez szükséges talajelőkészítést, a támrendszer megépítését, és az öntözőrendszer kiépítését szolgáló, idén 150 millió forintra emelt keretösszegre augusztus 31-től szeptember 22-ig pályázhatnak az igénylők – mondta a miniszter, „agrártörténeti jelentőségű pillanatnak” nevezve az első kastélyosdombói komlószüretet.

Nagy István reményét fejezte ki, hogy a teljes egészében az állami támogatás segítségével – a kétéves megvalósítási időszak során – húsz-harminc hektárral nő a komlóval beültetett terület az országban.

Rámutatott: a magyar mezőgazdaság akkor tud megfelelő választ adni a piaci kihívásokra, versenyképességét akkor tudja megőrizni és növelni, ha az élelmiszeripar mind nagyobb arányban támaszkodik hazai alapanyagokra.

Ez szerinte csak a termesztett növényfajták sokszínűségére alapozva valósulhat meg.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar agrárium még sokoldalúbbá, ellenállóbbá tételében kiemelt szerepet szán a tárca az olyan, a korábban jól működő ágazatok újjáélesztésének, mint a nagy múltú komlótermesztés.

A komlóültetvények telepítésének támogatása a miniszter szerint azért is fontos, mert egyre kifinomultabb a sörfogyasztás kultúrája Magyarországon, állandó az igény a kiváló minőségű, hazai alapanyag iránt.

A stabil kereslet pedig, mondta, biztos piaci hátteret nyújthat a gazdálkodók számára, ami így ösztönzést adhat e termelési kultúra elsajátításához.

Azt hangoztatta, hogy a mezőgazdasági termelés, az ebből származó termékek előállítása jó szervezőmunkával, és szakértelemmel „lehetőséget és munkát teremt az ország azon térségeiben, falvaiban, ahol az elmúlt évtizedek leginkább a szegénységről szóltak” – fogalmazott. Kiemelte: a magyar mezőgazdaság családok ezreinek biztosítja, hogy értékteremtő munkát végezhessenek, ezt pedig nem befolyásolta a járványhelyzet sem.

Nagy István szerint a kormányzat hazai alapanyagok felhasználása mellett tett kiállása és a fogyasztói szokások kedvező változása érdekeltté tette a söripart a magyarországi beszerzések arányának növelésében. Ennek köszönhető, tette hozzá, hogy a hazai sörárpa-felhasználás mellett a Heineken vállalatcsoport fantáziát, jó üzleti lehetőséget látott a magyar komlótermesztés felkarolásában, amely az első, egyhektáros ültetvény teljes körű finanszírozásában öltött testet Kastélyosdombón.

Kiemelte: a somogyi kistelepülésen ültetvény létrejöttében, a termesztésben és a betakarításban komoly szerepe van a példaértékű szociális modellt sikerült megvalósító Ökumenikus Segélyszervezetnek. Reményét fejezte ki, hogy a szervezet munkája, a Heineken piaci háttere és az ültetvénytelepítési támogatás minél több gazdálkodó, minél több dolgozni vágyó család számára jelent lehetőséget, és biztos jövedelmet a jövőben.

Geert Swaanenburg, a Heineken magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója köszöntőjében elmondta: vállalatuk a világ minden táján különös értékként tekint a helyi közösségekre, helyi termékekre. Úgy vélekedett: a sör egyik alapanyagának termesztése kiút lehet a szegénységből is. Hozzátette: a kastélyosdombói komlót a Soproni márkához használják majd fel, céljuk, hogy a jövőben a termék előállítása során kizárólag a hazai piacról szerezzék be ezt az alapanyagot.

Kastélyosdombón 2018 végén kezdtek komlótermesztésbe: a segélyszervezet és a HH együttműködésében, kezdetben 30 millió forintból indított beruházás keretében a segélyszervezet szociális és fejlesztő központjának dolgozói 2500 – idén először termőre forduló – palántát ültettek el a központhoz tartozó, egyhektáros területen.

