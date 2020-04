3000 milliárddal segíti a gazdaság újraindítását a Magyar Nemzeti Bank (videó)

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa összesen 3000 milliárd forint új forrást biztosít a pénzügyi rendszer védelmére, ez az idei várható GDP 6 százaléka. Az eddigi kormányzati és jegybanki intézkedések megteremtették a gazdasági, pénzügyi biztonságot Magyarországon, ami a bizalom alapja is, az MNB továbbra is úgy véli, hogy a bruttó hazai termék (GDP) idén 2-3 százalékkal nő – jelentette be Matolcsy György jegybankelnök kedden Budapesten.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! A 3000 milliárd forintból 1000 milliárd új forrást biztosítanak az újrainduló növekedési hitelprogramhoz, 250 milliárd forint az MNB által befizetett osztalék, szintén 250 milliárd többletet jelent, hogy a jegybank nullára csökkentette a bankok kötelező tartalékrátáját. Elmondta, hogy 1500 milliárd forinttal javították a bankrendszer likviditását, így képes arra, hogy lefedje az állam állampapír-kibocsátását – tette hozzá. Magyarország 2010 és 2019 között sikeres gazdaságtörténeti korszakot írt, a civilizált világ legjobb válságkezelését érte el – mondta a jegybankelnök, hozzátéve, hogy 2013 és 2019 között dinamikus növekedési pályával felzárkózott több fejlett államhoz. Mindez azonban veszélybe került a koronavírus-járvány miatt – jelentette ki. Matolcsy György szerint a legjobb választ akkor adja az MNB a mostani helyzetre, ha megerősíti Magyarország pénzügyi rendszerét, a mostani intézkedéssorozat ezt szolgálja. Ezzel Magyarország visszakerülhet a dinamikus, gyors felzárkózási pályára – mondta. Hajrá vállalkozások! Matolcsy György ismertette a pénzügyi stabilitás érdekében meghozott több intézkedés közül, hogy az MNB visszahozza a növekedési hitelprogramot, NHP Hajrá néven, amelyhez 1000 milliárd forint új forrást rendel, és ideteszi a meglévő NHP Fix keretei között működő 500 milliárd forintos forrást. Összesen így 1500 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. Az online sajtótájékoztató felvételét itt tudja megtekinteni: A mikro, kis- és középvállalkozások programjában részt vevő hiteleinek futamidejét 20 évre emelik és 10 milliárd forintra az elérhető összeget. Az NHP Hajrá arra ösztönöz, hogy a vállalkozások „ugorjanak vissza” a gazdaságba, így az összes eddigi célra megnyitották a programot: lehet fejlesztési beruházásra igényelni, forgóeszközhitelre, bérfizetésre és hitelkiváltásra is – jegyezte meg. Hajrá bankok! A bankrendszer tagjainak, amelyek részt vesznek a hitelprogramban, plusz 4 százalékos kamattámogatást biztosít a jegybank – ismertette az elnök. A hitelprogramban a maximális kamat továbbra is 2,5 százalék, így összesen 6,5 százalékos banki nyereséget, mozgásteret állít elő az MNB. Arra hívnak fel azonban mindenkit, hogy versengjen a jobb hitelfelvételekért, a bankok részéről van mozgástér – mondta Matolcsy György. A plusz kamattámogatás jövő június 30-ig él. „Aki mer, az nyer. Aki korán kel, fantasztikus banki lehetőségeket nyer” – mondta Matolcsy György. Az MNB a bankoknak előírja a kéthetes hitelelbírálási időt a beérkezett kérelmek esetében. Ha kifutnak az időből, akkor az MNB kiválaszt a versenytársak közül egy másik bankot, ahová a kérelmet átviszik. „Hitelbírálat nem maradhat gyors döntés nélkül” – mondta. Ezek mellett nullára csökkentik a bankok kötelező tartalékát, amellyel 250 milliárd forint likviditás szabadul fel. Matolcsy György szavai szerint a bankok ennyivel több hitelt adhatnak, állampapírt vásárolhatnak, ennyivel javul a helyzetük. Beszámolt arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 250 milliárd forint osztalékot fizet a költségvetésnek, mert a jegybank nyereségesen gazdálkodik, továbbá egy korábbi aranybefektetésen 137 milliárd forintos nyereséget ért el. A Növekedési Kötvényprogram fejlesztéséről is beszélt a jegybankelnök, 10 helyett 20 év lesz a futamidő, és az MNB részvétele 20 helyett 50 milliárd forint lehet egy-egy kibocsátásban. A program mintegy 200 nagyvállalatot érint. A 450 milliárdos forrás fele még megvan, ha ez elfogy, javaslatot tesznek a keret emelésére. Nem változott az alapkamat A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa 95 bázisponttal 1,85 százalékra emelte az O/N fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamatát kedden. A jegybanki alapkamat nem változott, 0,90 százalék maradt, ahogy nem változott az O/N jegybanki betét kamata sem, mínusz 0,05 százalék maradt. Borítóképünk kivágás a fenti videóból