Elmondta, meglepetés számára az, hogy bejutott a legjobb tizenhat közé Japán és Dél-Korea, ami az ázsiai futball fejlődését jelzi, mint ahogy az is, hogy az eddig, négy találkozón csupán egy gólt kapó Marokkó a legjobb nyolc között is ott van. Csalódásként élte meg a belgák, a dánok és a németek, valamint a marokkóiak ellen búcsúzó spanyolok szereplését.

Úgy véli, az európai futball fölényét jelzi, hogy a negyeddöntőkben öt európai, két dél-amerikai és egy afrikai válogatott szerepel. Szerinte a Hollandia-Argentína párharcot a hollandok nyerhetik – bár Messi villanhat most is –, a Brazília-Horvátországot a brazilok, az Anglia-Franciaországot a franciák – igaz, az angolok szerezhetnek meglepetést –, a Marokkó-Portugáliát pedig a portugálok.

– Ha továbbra is azt játsszák, amit eddig, hogy nem számít, mennyi gólt kapnak, mert annál úgyis többet rúgnak, akkor Brazília 20 év után ismét világbajnok lehet – tette hozzá, megjegyezve ugyanakkor azt is, kérdés, hogy a kialakított helyzetekből mennyit tudnak ténylegesen is értékesíteni a brazilok. A gólkirály viszont szerinte nem a brazilok közül kerül ki: a francia Mbappé lehet az, aki eddig öt találatnál jár.