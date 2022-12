– A várakozásaimhoz képest kifejezetten erősnek érzem az angol válogatottat és a spanyol csapat is szerezhet még meglepetést – mondta a tréner. – A franciák is nagyon jók az előre játékban, de az is látszik, náluk abszolút az egyéni kvalitások érvényesülnek, szinte minden támadójukon az érződik, hogy azt szeretnék, ha róla szóljon a meccs és ne a csapatról. De nagyon erősek, huszonnégy minőségi játékossal rendelkeznek. Annak azért örülök, hogy a különbségek tűnnek el a kontinensek között. A vb-selejtezők után nyilván olyan csapatok jutnak ki a tornára, amelyek nem ok nélkül szerepelhetnek a világbajnokságon és tényleg nem lehet biztosra menni senki ellen.

A ladányi szakember kicsit olyan érzésekkel követi a vb-t, mint az angol Premier League-t, azaz bármelyik találkozót bátran megnézheti az ember, mert mindig érheti meglepetés, szóval örül, hogy ilyen a színvonal a katari tornán.