Mint az MTI összeállításában olvasható, a Paris Saint-Germain sztárja még az első csoportmeccsen szenvedett sérülést – a dél-amerikaiak azon 2-0-ra verték meg a szerbeket –, társai már nélküle győzték le Svájcot 1-0-ra, pénteken viszont 1-0-ra kikaptak Kameruntól. A bokasérülést szenvedett Neymar azóta még labdás edzésen sem vehetett részt, így közel sem biztos, hogy hétfőn ott lehet a dél-koreaiak elleni nyolcaddöntőben a pályán.

Tite kiemelte: óvatosan tekintenek a folytatásra, de már óvatosak voltak a kameruniak elleni meccs előtt is, amelyen végül még a vereség is csoportelsőséget jelentett számukra. „Kikaptunk Kameruntól, a portugálok Dél-Koreától, a franciák Tunéziától, az argentinok Szaúd-Arábiától. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Különösen az, hogy ezek nagyon intenzív és kemény meccsek voltak. Nem gondolhatjuk, hogy bármilyen korábbi teljesítményünk megkönnyíti a dolgunkat. Kimondottan óvatosnak kell lennünk, de már azok voltunk a Kamerun elleni meccsen is. Ezt határozottan kijelenthetem” – nyilatkozta.