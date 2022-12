Nemes Attila, a Gyöngy Presszó tulajdonosa hangsúlyozta, a benti és a félig zárt teraszon – amit főként a dohányosok használnak – lévő tévéken is mennek a vébé mérkőzései, de messze nincs olyan érdeklődés, közös szurkolás, mint a nyári vébék találkozóin vagy például egy Bajnokok Ligája döntőn. Akkor asztalokat foglalnak előre társaságok, a jó időben jobban fogy a sör, ami sokaknál a meccsnézés elengedhetetlen kelléke.

Nemes Attilát megkérdeztük, ő kiknek szurkol. Elmondta, a portugálok a kedvencei, kedveli Ronaldót is, de a marokkóiak meglepetésre kiejtették őket. Az elődöntőbe jutott négy csapatból a horvátok állnak hozzá a legközelebb.

Gazsó Mátyás, az Andrássy úti Borozó üzemeltetője megerősítette, hogy náluk sincs vébéfociláz. A tévé megy bent, oda-odapillantanak a vendégek, ha gól van, a jobb meccseket végig is nézik. Amikor viszont nyáron rendezik a labdarúgó-világbajnokságot, a teraszra is tesznek ki tévét, és ott a vendégek a jó időben söröznek, fröccsöznek, közben egymás között is értékelik a látottakat. Most úgy néz ki, otthon nézik a legtöbben a mérkőzéseket, akár baráti társaságban is.

Juhászné Kovács Julianna, a K2 söröző üzemeltetője hangsúlyozta, náluk sincs különösebb érdeklődés a meccsek iránt, ugyanis a vébé alatt nem növekedett meg a forgalmuk, hiába mennek a benti televízión a meccsek. Tervezték, hogy a teraszra is tesznek ki egy tévét, de látva, hogy kevesen jönnek a mérkőzések miatt, letettek erről.