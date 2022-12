Mint az MTI írta, az első két meccsükön győztes, így biztos továbbjutó portugálok helyzete a legegyszerűbb a négyesben: Fernando Santos akár pihentetheti is kulcsjátékosait a Koreai Köztársaság csapata ellen, pontszerzés esetén ugyanis biztos együttese csoportelsősége, melyet még vereséggel is megszerez, amennyiben a másik találkozón nem ghánai siker születik. Sőt, még utóbbi esetben is, a gólkülönbség megfelelő alakulása esetén. A 68 esztendős szakember azonban még közel sem könyvelte el az első helyet.

„Ez még egyáltalán nem biztos, az elsőségért fogunk harcba szállni, és nem csupán Brazília miatt” – utalt Santos arra, hogy az első pozíció megszerzésével jó eséllyel elkerülhetik a nyolcaddöntőben a G csoportot hozzájuk hasonlóan vezető, a vb egyik legnagyobb favoritjának tartott dél-amerikaiakat.

Annál nagyobb a tét a dél-koreaiaknak, akik eddig egy pontot zsebeltek be – az Uruguay elleni könnyen felejthető gól nélküli döntetlennel –, így csak győzelemmel lenne esélyük a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására. Ehhez még a Ghána ellen mutatottnál is hatékonyabb támadásokra, valamint a nyitókörös szervezett védekezésre lesz szükségük a 2016-os Európa-bajnok ellen. Cristiano Ronaldo várhatóan ismét minden lehetőséget megragad majd, hogy kilencedik vb-gólját is begyűjtse, ezzel utolérné az eddigi legeredményesebb portugált, a csak az 1966-os tornán pályára lépő Eusébiót.