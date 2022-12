A második félidő Mbappé próbálkozásaival indult, majd az 54. percben marokkói tűzijáték végén egy jobb oldali beadásra Attijat Allah érkezett középen, tíz méterről senkitől sem zavartatva lőhetett, de nem találta el jól a labdát. A 60. percben Griezmann 20 méteres lövése megpattant egy marokkói védőn, ami becsapta a balra vetődő kapust, de a labda elcsorgott a jobb kapufa mellett. Kilenc perc múlva Griezmann bal oldali szabadrúgása után Mbappé gyűjtötte be a kipattanót, megcsinált egy cselt a tizenhatoson belül majd tíz méterről lőtt, de egy védő becsúszva blokkolni tudta. Ezután Griezmann balról betekert szabadrúgására Thuram érkezett a hosszún, de a közeli fejese elment a kapu mellett. A 76. percben egy labdaszerzés után Abderrazak Hamdallah tört kapura, két francia védő mellett is elvitte a labdát, de lövés helyett egy harmadikat is megpróbált kicselezni, és végül kivezette a labdát a helyzetből. A 79. percben dupláztak a franciák, Mbappé kapott labdát a tizenhatoson belül, ugyan közeli lövése levágódott egy védőről, de a hosszún érkezett a frissen beállt Kolo Muani és az első labdaérintéséből bepasszolta a labdát az üres kapuba (2-0). A hajrában Zijes kapott labdát a tizenhatos jobb oldalánál, megpróbálta egy az egy ellen megverni Konatét, de nem járt sikerrel a francia védő ellen. A hosszabbítás negyedik percében közel állt Marokkó a szépítéshez, de Koundé nagyot mentett a gólvonal elől.