Az origo.hu kiküldött munkatársa, Lantos Gábor helyszíni jelentése a 22. labdarúgó-világbajnokságról, Katarból.

– 33 éve tartó újságírói pályafutásom alatt ilyet még sosem láttam. Mondjuk, a szervezők előre figyelmeztettek mindenkit, hogy eszébe ne jusson a mobilján az internet megosztást bekapcsolni, mert annak súlyos következményei lesznek. A hivatalos indoklás szerint, ha valaki bekapcsolja, azzal gyengíti a wifi-hálózatot. Ez egy kissé homályos magyarázat, de Katarban ilyenekről nem szokás beszélni, pálne nem visszakérdezni.

A videón is látható, hogy a meccsek alatt ezzel a szerkeszettel járkáló smasszerek úgy be tudják mérni a renitens embert, hogy székre pontosan megtalálják őt, sőt, még a nevét is tudják. Minden sornál megállnak és mérnek. Ha egyszer mégis bekapcsolta valaki a telefonján a netmegosztást, annak nincs kegyelem, percek alatt bemérik és megtalálják. Fotósokat, tévéseket, újságírókat, vendégeket ugyanúgy bemérnek, nincs kivétel.

Egy kicsit félelmetes ez az egész.