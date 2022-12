„A kétgólos hátrányunk után, ha kikapunk esetleg 3-0-ra, akkor annyit mondtunk volna, bravó Argentína. Természetesen ettől függetlenül gratulálok a riválisnak, nagyszerű mérkőzést játszott” – fogalmazott a játékosként 1998-ban, edzőként négy évvel ezelőtt világbajnok tréner.

Deschamps megjegyezte, a dél-amerikai csapaton látta, hogy világbajnoki döntőt játszik, ugyanakkor csapatában már nem érezte annyira a tüzet.

Hozzátette, előzetesen senkin nem látta, hogy rossz formában lenne bárki is, azonban Ousmane Dembélét és Olivier Giroud-t is lecserélte még a szünet előtt, ugyanis bár a „döntőig elvitték a csapatot”, a fináléban gyengén teljesítettek, a csapatot pedig fel kellett ráznia. Deschamps természetesen kitért a mesterhármast szerző Kylian Mbappéra, aki „nyomot szeretett volna hagyni maga után” a tornán, ezt meg is tette, de végül nem annyira, mint azt tervezte.