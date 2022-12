A 7. percben megszerezte a vezetést Brazília, Raphinha egy remek csellel megverte az emberét a jobb oldalon, középre tálalt az érkező Neymarnak, akinek labdáját átvette Vinicius Junior és 10 méterről a bal felsőbe helyezett (1-0). A 11. percben büntetőhöz jutottak a dél-amerikaiak, miután Richarlison szerzett labdát a tizenhatoson belül, Cson Vu Jung közben odarúgott a brazil csatárnak – olvasható a baon.hu tudósításában.

Neymar pedig begurította a büntetőt (2-0). A 17. percben Hvang Hi Csan cselezett balról befelé, majd 17 méterről óriási bombát eresztett meg a bal felső irányába, de Alisson kipiszkálta a labdát. Nyolc perccel később ismét próbálkozott a koreai játékos, de 25 méterről a lövése pont Alisson kezébe ment.

A 29. percben a harmadik gólt rúgták a brazilok, Richarlison fejjel dekázott hármat, majd letette a labdát Lucas Paquetátnak, aki Casemiróhoz játszott, ő aztán egyből tálalta a labdát az üresbe befutó Richarlison elé, aki higgadtan a jobb alsóba gurított a tehetetlen Kim Szun Kju mellett (3-0). A 36. percben már 4-0-ra vezettek, egy labdaszerzés után Vinícius futott el a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd középre nyesett, ahol Lucas Paqueta érkezett, és kapásból, tíz méterről a bal alsóba lőtt. A hosszabbítás második percében egy gyors kontra végén Vinícius ment el a bal szélen, félmagasan középre lőtt, de a besprintelő Raphinha nem érte el a labdát. Később Richarlison került ziccerbe, a hatméteres lövését viszont Kim Szun Kju lábbal védte.

A fordulás után Szon tört kapura majd 13 méterről a hosszú irányába tekert, azonban Alisson szögletre mentett. Az 54. percben Raphinha tört be a tizenhatoson belülre, két dél-koreait is kibillentett egy csellel, majd nyolc méterről a hosszúba akart belsőzni, de Kim Szun Kju hatalmasat védett. Később a 23 méteres szabadrúgása pattant meg és kerülte el a bal felső sarkot. A 68. percben Hvang Hi Csan 11 méteres bombáját Alisson védte bravúrral, ezután Szon ismételhetett volna, de a nyolcméteres lövését blokkolta Thiago Silva.

A 76. percben szépített Dél-Korea, egy szabadrúgás után kifejelték a labdát a brazilok, az érkező Paik Szunk Ho begyűjtötte azt, majd 18 méterről a kapu bal oldalába bombázott (4-1). A 86. percben Kim Szun Kju kirúgását Richarlison szerezte meg, a labda Rodrygóhoz pattant, de a brazil támadó lövés helyett vissza akart passzolni Richarlisonhoz, de lefülelték az átadását. A hajrában Martinelli ment el a bal szélen, átnyeste a labdát a hosszú érkező Dani Alvesnek, aki ollózós mozdulattal kapura lőtt, de egy dél-koreai védő menteni tudott a gólvonalon.