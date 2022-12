A legjobb helyzetben a négyest négy ponttal vezető spanyolok vannak, akiknek már egy döntetlen is elég a japánok ellen, sőt, egy vereség is belefér abban az esetben, ha a németek nem hozzák be rajtuk gólkülönbségüket, amely jelenleg nyolc találattal jobb. A spanyolok történetük során hatszor találkoztak ázsiai csapattal a világbajnokságokon, ezeken veretlenek, négy győzelem és két döntetlen a mérlegük, igaz, a 2002-es világbajnokság negyeddöntőjében a társházigazda dél-koreaiakkal szemben végül 11-esekkel búcsúztak.

A japánok egy győzelemmel biztosan ott lennének a 16 között, döntetlen esetén pedig abban kellene bízniuk, hogy a Costa Rica-Németország találkozó is pontosztozkodással végződik. A spanyoloknál a középpályán várható elsősorban változás, ugyanis Gavi kisebb sérüléssel bajlódik, a kapitány Sergio Busquets pedig sárga lapjai miatt veszélyeztetett, így várhatóan nem kockáztatja a pályára küldését Luis Enrique szövetségi kapitány.

A csoport másik mérkőzésén a németek számára egyszerű a recept, ugyanis csak győzelemmel juthatnak tovább, ellenkező esetben már csomagolhatnak is, akárcsak négy évvel ezelőtt a csoportkört követően, ami a válogatott történetének eddigi egyetlen búcsúja az első szakasz után. A németeknek ugyanakkor arra is törekedniük kell, hogy a lehető legtöbb gólt szerezzék, ugyanis ha Japán döntetlent ér el Spanyolországgal szemben, akkor a gólkülönbség rangsorol majd.

A németeknek már sikerült több góllal nyerni Costa Rica ellen, a 2006-os világbajnokság nyitómérkőzésén, Münchenben 4-2-re győztek a házigazdák. Costa Rica számára a győzelem biztosan nyolcaddöntős szereplést érne, de egy döntetlennel is tovább lépnének abban az esetben, ha Spanyolország legyőzi Japánt.

Ez a találkozó sporttörténeti lesz, ugyanis világbajnokságon első alkalommal dirigál majd női játékvezetői hármas. A bíró a francia Stéphanie Frappart, asszisztensei pedig a brazil Neuza Back és a mexikói Karen Diaz lesznek.

A csütörtöki program:

20.00: Japán–Spanyolország, al-Rajján, Kalifa Nemzetközi

20.00: Costa Rica–Németország, al-Hor, al-Bajt