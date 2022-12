„Szerintem megérdemelné az a KLASSZIS a VB győzelmet, aki az elmúlt több mint 1,5 évtizedben folyamatosan az átlag felett teljesített....és a világ labdarúgás piramisának tetején élte a mindennapjait valamennyi előnyével és hátrányával egyaránt. Ma felkerülhet végérvényesen a koronájára a legfényesebben csillogó utolsó ékkő is. Lehet Őt is szeretni / nem szeretni mint minden embertársunkat ezért, azért, amazért..., de én ma a korábbi teljesítménye és kvalitásai miatt Neki szurkolok, még akkor is ha nem biztos, hogy ők az esélyesebbek a végső győzelemre” – írta közösségi oldalán az énekes.