A franciák a szerdai elődöntőben Marokkó csapatával találkoznak, amely első afrikai válogatottként jutott négy közé a világbajnokságok történetében.

Az angol válogatott a tizedik vb-negyeddöntőjéből a hetediket bukta el, ezzel tovább rontotta a negatív rekordot.



Eredmény, negyeddöntő:

Anglia-Franciaország 1-2 (0-1)

------------------------------

al-Hor, 68 895 néző, v.: Wilton Sampaio (brazil)

gólszerzők: Kane (54., 11-esből), illetve Tchouameni (17.), Giroud (78.)

sárga lap: Maguire (90.), illetve Griezmann (43.), Dembélé (46.), Hernandez (82.)



Anglia:

-------

Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones (Jack Grealish, 98.), Harry Maguire, Luke Shaw - Declan Rice, Jude Bellingham, Jordan Henderson (Mason Mount, 79.) - Harry Kane, Bukayo Saka (Raheem Sterling, 79.), Phil Foden (Marcus Rashford, 85.)



Franciaország:

--------------

Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé (Kingsley Coman, 79.), Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud



I. félidő:

----------

17. perc: Tchouameni vette át a labdát 25 méterre a kaputól, majd középről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).



II. félidő:

-----------

54. perc: Tchouameni buktatta Sakát a 16-oson belül, Kane a büntetőt londoni klubtársának lőhette: a Tottenham csatára nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott (1-1).

78. perc: Griezmann tökéletesen adott be a bal oldalról, Giroud az ötösön Maguire szorításában a kapuba fejelt (1-2).

84. perc: Hernandez teljesen feleslegesen lökte el hátulról egy ívelés közben a 16-oson belül Mountot, a játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt: Kane a 11-est ezúttal is nagy erővel lőtte, de csúnyán fölé.



Mindkét csapat nagy lendülettel kezdett, a franciák pedig bő negyedóra elteltével megszerezték a vezetést Tchouameni remek átlövésével. Az angolok fokozták az iramot, de riválisuk a francia rekordot jelentő 143. alkalommal válogatott Hugo Lloris védéseinek köszönhetően őrizték előnyüket.

A fordulást követően is maradt az angol nyomás, ezúttal azonban ez gyorsan meghozta az eredményét, a franciák gólszerzője, Tchouameni késett el a 16-oson belül, Harry Kane pedig értékesítette a büntetőt. A Tottenham klasszisa 53. alkalommal volt eredményes a nemzeti csapatban, ezzel beérte Wayne Rooneyt az angol örökranglista élén.

Az egyenlítés után lassan felébredtek a franciák, Giroud közeli lövését előbb még nagy bravúrral védte Pickford, de a Milan csatára pár pillanattal később fejjel is próbálkozhatott közelről és nem is hibázott.

Nem örülhettek sokáig a franciák, Theo Hernandez buta szabálytalansága után ugyanis újabb büntetőt kaptak az angolok, Kane azonban fölé bombázott.

A hajrában nyomtak a szigetországiak, de már nem volt a játékukban annyi veszély, mint korábban. Ennek ellenére még a ráadás utolsó pillanatában ott volt a lehetőség, Marcus Rashford 18 méterről, tökéletes helyről rúghatott szabadrúgást, de a labda felülről érintette csak a hálót.