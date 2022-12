Goncalo Ramos a Svájc elleni nyolcaddöntőben csupán negyedszer szerepelt a portugál válogatottban. Az első három fellépésén egyaránt csere volt, s összesen 33 perc jutott neki. Így is szerzett már egy gólt, rögtön bemutatkozásképpen, novemberben, a Nigéria elleni vb-felkészülési meccsen. A katari vb-n Ghána ellen nyolc, Uruguay ellen pedig csupán két perc jutott neki, a Koreai Köztársaság ellen pedig egy sem, Fernando Santos akkor nem cserélte be – olvasható a magyarnemzet.hu összeállításában.

Ennek ismeretében különösen bátor döntés volt a szövetségi kapitánytól, hogy Svájc ellen kihagyta Cristiano Ronaldót és Goncalo Ramos került helyette a kezdőtizenegybe. A Benfica 21 éves csatára élt a lehetőséggel, mesterhármast ért el.

Albert Flórián 1962-es bravúrja után – a Császár a chilei világbajnokságon a Bulgária ellen ugyancsak 6-1-re megnyert csoportmérkőzésen jegyzett három találatot – Goncalo Ramos a legfiatalabb futballistaként teljesítette be világbajnokságon minden labdarúgó álmát, a bűvös mesterhármast.

A kezdőcsapat tagjaként első vb-meccsén még Miroslav Klose 2002-es bemutatkozását érdemes felidézni, amikor a Szaúd-Arábiának berámolt nyolc német gólból hármat vállalt.

Goncalo Ramos a Portugália déli partjainál fekvő Olhaóban született és 13 évesen került a Benfica akadémiájára. Még egy magyar szál, a nála egy évvel idősebb Csoboth Kevin a csapattársa volt a Benfica utánpótlásában. A portugál tehetség először akkor hívta fel magára a figyelmet, amikor 2019-ben gólkirály lett az U19-es Európa-bajnokságon, amelyen Portugália ezüstérmet szerzett. Az erős testalkatú, 185 cm magas, mégis dinamikus csatár 2020 júliusában mutatkozott be a Benfica felnőtt csapatában, méghozzá mindjárt két góllal.

Aztán mégis majdnem vakvágányra került. A Benfica 2020 nyarán leigazolta Darwin Nunezt, s az uruguayi csatár ontotta a gólokat. Ám Nunez, ahogy jött, úgy távozott is. A lisszaboniak, miként a legtöbb játékosukkal, ragyogó üzletet csináltak Nunezzel. 2020-ban 34 millió euróért vették meg az Almeríától, 2022-ban aztán 80 millió euróért passzolták tovább a Liverpoolnak. Szorongás nélkül. Mert tudták, hogy megvan az utódja.

Amikor még fordítva történt… Goncalo Ramos váltja Cristiano Ronaldót /Fotó: AFP/

S Goncalo Ramos igazolta a várakozásokat. Az új edző, a Bruno Lage helyett kinevezett Nelson Verissimo már az előző idényben rendszeresen neki szavazott bizalmat az ukrán Jaremcsukkal szemben, de Ramos akkor 29 meccsen csupán 7 gólig jutott.

Idén aztán beindult. A portugál bajnokságban az eddigi 11 meccsen 9 gólt szerzett, melléjük a Bajnokok Ligájában további ötöt, s van hat gólpassza is. A Benfica csoportelsőként jutott tovább a BL-ben a legjobb tizenhat közé, Goncalo Ramos tulajdonképpen már a katari vb előtt befutott. Ám a Svájc ellen nyújtott teljesítményének köszönhetően az értéke nyilván sokat emelkedik.

A játékstílusát leginkább Karim Benzema és Harry Kane adottságaival vetik össze. Ramos bizonyos értelemben még túl is tesz rajtuk. Nem csupán erős és technikás, de a két klasszisnál talán még gyorsabb és dinamikusabb is. S náluk is nevesebb játékost kellett kiszorítania a csapatból: Cristiano Ronaldót.

Ennek dacára természetesen tisztelettudóan beszél a nagy elődről.

– Mint mindenkivel, Cristiano velem is sokat beszélget, mindenkinek igyekszik segíteni, ő a csapat vezére – jegyezte meg.

Még ha nem is esett jól neki a mellőzöttség, maga Ronaldo is férfiasan viseli az új helyzetet, hogy Goncalo Ramos árnyékába szorult. Az Instagram-fiókjában közölt üzenetben Ronaldo dicsőítette a fiatalokkal és tehetségekkel teletűzdelt portugál válogatottat.

Kétség sem férhet hozzá, szerdán új időszámítás kezdődött. Goncalo Ramos immár nem Cristiano Ronaldo helyettese, hanem az utódja.