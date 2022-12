Az Origo cikkében emlékeztet: a német válogatott csütörtökön hiába győzte le 4-2-re Costa Ricát, miután a spanyolok 2-1-re kikaptak Japántól, az esélyesnek gondolt sztárcsapat csomagolhatott, és pénteken már meg is érkezett Németországba. Ez a szégyen 2018-ig egyszer sem esett meg a németekkel, most azonban az oroszországi torna után másodszor is így jártak.