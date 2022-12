– Az argentinok jó szereplésére lehetett számítani, több jó futballista akad náluk is, de a franciák a nevek alapján valamivel erősebbek – mondta lapunknak a szakember. – Lionel Messi jól kihegyezte a formát pályafutása utolsó vébéjére, jól időzített, mert eddig nem igazán ért el nagy sikert a válogatottal. A mostani argentin szereplésben kulcsfigura, óriási csapatmunkát is végzett eddig, amellett, hogy extra teljesítményt is hozzáad a saját kvalitásaival. Szerintem megérdemelten döntőznek Messiék.