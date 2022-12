Az egyik pavilonban forralt bort, teát, sört és zsíros kenyeret is kínálnak, a másikban pedig aszalt gyümölcsök, édességek, nyalókák teszik ki a kínálat nagy részét. Szemben láttam egy hamburgeres és még egy forralt boros pavilont is. Áfonyás, epres, meggyes és klasszikus forralt borokat, kenyérlángost fogyaszthatnak a látogatók, szurkolók, a nyolcféle lepény között pedig Son-Go-Ku is szerepel. Mondtam a tulajnak, hogy az ázsiaiak már kiestek a vébéről, de egyből válaszolt, hogy ez egy rövidítés, és a sonkás-gombás-kukoricás lepényt takarja. A meccsek előtt, után vagy a szünetben a könyves pavilont is érdemes felkeresni, mert 600-féle kiadványt árusítanak.

No, de vissza a vébéhez, Frankó Attila időnként olyan labdával dekázgat, amilyennel a világbajnokságon játszik Neymar, Luka Modrić vagy Messi. Attila számára nem volt kérdés, hogy emlékbe vásárol egyet.

– Az angolok vébégyőzelméért leginkább azért szurkolok, mert mi, magyarok 4:0-ra megvertük őket idegenben. És akkor elmondhatnánk, hogy a világbajnokot győztük le – ecsetelte. – Ugyanakkor a franciákkal biztosan meggyűlik majd a bajuk szombaton. A másik három negyeddöntőt illetően az argentin-holland abszolút kétesélyes, a Portugália-Marokkó találkozón viszont szerintem a portugálok legyőzik az afrikai együttest. A horvát-brazilon déli szomszédainkért szorítok, de el kell ismerni, hogy a brazilok esélyesebbek.