– Kicsit furcsa lesz fűtött szobában egy labdarúgó világbajnokságot végig követni, de ahogy mindig, most is nagyon várom. Az európai csapatok közül Németországnak szurkolok, mert pontos, precíz futballt játszanak, de nagyon szeretem a dél-amerikai csapatokat is, elsősorban az argentinokat. Valószínűleg utoljára látjuk világbajnokságon a hétszeres Aranylabdás Lionel Messit. Ha tippelnem kellene a leendő világbajnokot illetően, akkor a németeket mondanám, de előfordulhat egy brazil–argentin döntő is. Ott lehetnek a legjobbak között a belgák, a hollandok, de a címvédő franciák is.