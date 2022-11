Labdarúgó-világbajnokság 2022 1 órája

Portugália és Ronaldo is rajtra kész

Csütörtökön két, a világbajnoki címre is esélyes csapat is elkezdi a tornát: Portugália és Brazília is.

A portugál Cristiano Ronaldo lehet az egyik leggólerősebb játékos Forrás: MTI/EPA-LUSA/Jose Sena Goulao

11.00: G csoport, Svájc–Kamerun, al-Vakra, al-Dzsanúb

14.00: H csoport, Uruguay–Dél-Korea, al-Rajján, Education City

17.00: H csoport, Portugália–Ghána, Doha, 974

20.00: G csoport, Brazília–Szerbia, Loszaíl, Lusail Iconic

