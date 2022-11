E csoport, 1. forduló:

Németország-Japán 1-2 (1-0)

---------------------------

al-Rajjan, Halifa Stadion, 42 608 néző, v.: Ivan Barton (salvadori)

gólszerzők: Göndogan (33., 11-esből), illetve Doan (75.), Aszano (83.)



Németország: Manuel Neuer - Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum - Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan (Leon Goretzka, 67.) - Serge Gnabry (Youssoufa Moukoko, 90.), Thomas Müller (Jonas Hofmann, 67.), Jamal Musiala (Mario Götze, 79.) - Kai Havertz (Niclas Füllkrug, 79.)



Japán: Gonda Suicsi - Szakaj Hiroki (Minamino Takumi, 75.), Itakura Ko, Josida Maja, Nagatomo Juto (Mitoma Karu, 57.) - Endo Vataru, Tanaka Ao (Doan Ricu, 71.) - Ito Junya, Kamada Dajcsi, Kubo Takefusza (Tomijaszu Takehiro, a szünetben) - Maeda Dajzen (Aszano Takuma, 57.)



I. félidő: 32-33. perc: Kimmich nagyszerűen passzolt a 16-os bal oldalán felfutó Raumnak, aki visszafele cselezve elhúzta a labdát Gonda mellett, de elesett, azonban a japán kapus hátulról rávetődött. A megítélt 11-est Gündogan a kapu közepébe lőtte (1-0).



II. félidő: 75. perc: Minamino egy bal oldali akció végén adott középre, ezt Neuer a kapujából kivetődve még kiütötte, de éppen a csereként beállt Doanhoz, aki 7 méterről a kapu közepébe lőtt (1-1).

83. perc: Aszano kapott labdát a jobb oldalon, betört a 16-osra, majd éles szögből Neuer felett a keresztléc alá bombázott (1-2).



A német válogatott játékosai kezüket szájuk elé téve álltak össze a meccs előtti csapatképre, ezzel üzenve a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, amely sárga lapos büntetést helyezett kilátásba, ha szivárványos kapitányi karszalagot visel egy játékos. "Az emberi jogok nem képezhetik alku tárgyát, ha megtiltják nekünk a karszalag viseletét, megtiltják nekünk, hogy beszéljünk" - írta közleményében a német szövetség.

Az esélyesebb németek az első perctől kezdve magukhoz ragadták a kezdeményezést, de a középpályán elveszített labdákból a japánok több veszélyes ellentámadást vezettek, egy ízben be is találtak, azonban a gólt les miatt érvénytelenítették. A játékrész derekától fokozódott a Nationalelf fölénye, jószerivel csak idő kérdése volt, mikor szerzi meg a vezetést, erre végül 33 percet kellett várni, amikor 11-esből került előnybe. A gól semmit sem változtatott a játék képén, a szigetországi csapat alig tudta megtartani a labdát, de a szünetig csak lesről lőtt újabb gólt Hansi Flick együttese, amely így minimális előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

A japánok játékát a térfélcserét követően is teljesen megbénította a németek letámadása, így az ázsiai csapat a félpályát is csak ritkán lépte át, igaz, ha megtette, akkor viszonylag veszélyes akciót tudott vezetni. Ettől függetlenül a 2014-es világbajnok jóval közelebb járt a második gól megszerzéséhez, számos helyzete volt, Gündogan pedig a bal kapufát találta el. A folytatásban enyhült a német nyomás, a kihagyott ziccerek pedig alaposan megbosszulták magukat, mivel a szorításból kiszabadulva felbátorodó japánok előbb egyenlítettek, majd nyolc perccel később fordítottak is, ráadásul nem érdemtelenül, mivel ebben a periódusban sorra vezették az ígéretes támadásokat. A hajrában Németország minden erejét mozgósítva támadott, hogy legalább egy pontot megmentsen, de lövései sorra elkerülték a hősiesen védekező japánok kapuját.