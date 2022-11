A Paris Saint-Germain 30 éves játékosával szemben többször szabálytalankodtak a szerb játékosok, majd a támadót a 80. percben - addigra már kialakult a 2-0-s végeredmény - váltotta Antony. Neymar a cserét követően fájdalmas arccal bicegett le a pályáról, majd könnyezve ült a kispadon, ahol jeges borogatást kapott bedagadt bokájára.

Tite reményét fejezte ki, hogy Neymar sérülése rendbe jön, és a vb hátralévő részében is számíthatnak a játékára. „Nem is láttam, ahogy Neymar megsérült, de megvolt benne az elhivatottság, hogy leküzdje a fájdalmát. Még engem is becsapott” - mondta.

Neymar közösségi oldalán annyit üzent a brazil csapat szurkolóinak, hogy bízzanak benne, illetve abban, hogy sérülése ellenére minden rendben lesz vele. Hozzátette: a legjobb ugyanis még hátravan, és mindennek megvan a maga ideje.

Rodrigo Lasmar csapatorvos korábban elmondta: „egyelőre korai lenne spekulálni a sérülés súlyosságáról, de 24-48 óra múlva okosabbak leszünk”.

A brazilok legközelebb hétfőn Svájccal találkoznak a G csoportban.