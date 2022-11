Naponta csaknem kétmillió fő, a népesség több mint ötöde kapcsol a mérkőzéseket közvetítő M4 Sport csatornára. Bár még csak a csoportkörös összecsapásoknál tart a több szempontból is rendhagyó katari futball-vb, fordulatokban már most bővelkedik a világverseny. Olyan, a vb-címre is esélyes csapatok okoztak meglepetést a vereségükkel már az első körben, mint az argentinok vagy a németek - írja a Magyar Nemzet.