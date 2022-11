Most először 10 perce

Három női játékvezető is fújja a sípot a vébén

Katarban 36 játékvezető dirigál majd, és a vb-történelemben most először nők is fújják a sípot, rögtön hárman is.

Stéphanie Frappart, Jamashita Josimi és Salima Mukansanga /Fotó: GettyImages/

Mint az a magyarnemzet.hu összeállításában olvasható, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már májusban bejelentette, hogy a világbajnokságra 36 játékvezetőt, 69 asszisztenst és 24 videóbírót választottak ki; az elmúlt években a FIFA-tornákon, valamint más nemzetközi és hazájukban nyújtott teljesítményük alapján. – Mint mindig, az általunk meghatározott kritériumok szerint a minőség az első, és a kiválasztott mérkőzésvezetők a legmagasabb szintű játékvezetést képviselik világszerte. A 2018-as világbajnokság nagyon sikeres volt, részben a magas színvonalú játékvezetés miatt, és mindent megteszünk, hogy Katarban még jobbak legyünk. Azt pedig remélem, hogy a jövőben a női játékvezetők közreműködése a férfitornákon már természetesnek számít, és nem szenzációnak – szögezte le Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának olasz elnöke, akit hatszor választották meg a világ legjobb játékvezetőjének, és ő vezette a 2002-es Brazília–Németország (2-0) vb-döntőt. Stéphanie Frappart a három női játékvezető egyike. S a 38 éves Frappart-nak különösebben nem is kellene lámpalázasnak lennie. 2019-től rendszeresen vezet a francia élvonalban, és három éve ő fújta a sípot az európai Szuperkupáért rendezett meccsen, amelyen Isztambulban a BL-győztes Liverpool 2-2 után 11-esekkel legyőzte a Chelsea-t. 2020 decemberében az első női játékvezető lett a BL-ben, a Ferencváros csoportjában a Juventus–Dinamo Kijev meccset (2-0) kapta meg. Két hete ő vezette a Real Madrid–Celic (5-1) találkozót, de bíráskodott már az Európa-ligában, a Nemzetek Ligájában és vb-selejtezőn is. A sok megbízatás mutatja, hogy megállja a helyét, és nyugodtan rá lehet bízni egy vb-meccset is. A torna játékvezetői keretéből a két másik hölgy, a ruandai Salima Mukansanga és a japán Jamashita Josimi esetében már nagyobb a kockázat. Előbbi januárban az Afrika-kupa történetének első női játékvezetőjeként elboldogult a Zimbabwe–Guinea (2-1) csoportmeccsen, utóbbi a japán bajnokságban és az ázsiai Bajnokok Ligájában edződik; de számukra a világbajnokság nagy kihívás lesz.

