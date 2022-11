A békéscsabai Juhász György 20 éven keresztül futballozott NB-s csapatokban, 10 éven át a békéscsabai Előrében, melynek csapatkapitánya is volt. Idén hagyott fel az aktív labdarúgással, de ez nem jelenti azt, hogy ne követné majd aktívan a világbajnokság eseményeit.

– Édesapámmal kistermelőként kolbászt készítünk nap, mint nap, de már megvan a helye a műhelyben is a tévének, hogy munka közben kövessük a csúcsesemény történéseit – hangsúlyozta az ifjabbik Juhász György. – Szerintem a brazilok ott lesznek a végelszámolásnál, de meglepetéscsapat mindig jöhet. Ronaldóra és Lewandowskira külön kíváncsi leszek, a kedvenceim közé tartoznak.

Édesapja – akit a csabai fesztiválon korábban kolbászkirállyá koronáztak – két futball-labda alakú kolbászgombóc gyúrásánál kiemelte, ő is a brazilokra voksol. A legnagyobb baj, hogy nem lehet a magyaroknak szurkolni, mert nem jutottak ki, talán majd legközelebb.

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója elmondta, a sokpasszos spanyol focit szereti, amiből természetesen nem hiányozhatnak időnként – ha lehet, minél gyakrabban – a gólok sem.

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója Fotó: MW-archív

– Remélem a spanyolokat most is messzire repíti a futballjuk – ecsetelte Seregi Zoltán. – Ha esetleg idő előtt elvéreznének, akkor argentin és brazil fölény jöhet. Ha csak nem szól bele egy meglepetéscsapat, mely szerintem akár a dán is lehet.

Kunstár János kondorosi vállalkozó, a helyi labdarúgó-szakosztály vezetője is arról beszélt elsőként, hogy szeretné megérni, amikor a magyar válogatott 1986 után újra ott lesz a világbajnokságon. Ennek hiányában most a dél-amerikaiak közül Argentínának és Brazíliának, Európából Németországnak és Angliának szurkol. A legfontosabbnak ugyanakkor azt tartja, hogy minél több, jó meccset láthassanak a nézők.