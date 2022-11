Szerinte az argentinokat és a németeket sem szabad leírni egy-egy vereség után. A Kondoroson élő, de Lakitelken dolgozó szakember hangsúlyozta, mindezeket az információkat leginkább férjétől, Lajostól, és fiától, Marcitól szerzi be. Az ő igazi bánata az, hogy a magyarok nincsenek ott, de talán majd legközelebb. Ha most tippelnie kellene, akkor a spanyolok messzire jutnak, miként a brazilok és a franciák is, hiszen mégiscsak ők a címvédők. Kedvenc futballistája nincs, a góllövőket kedveli, mert ők adják a foci sava-borsát.