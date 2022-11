Az MTI elemzése szerint a legkevesebb esélye az egyetlen NB I-es futballistát, az Európa-liga nyolcaddöntős Ferencvárost erősítő Aissa Laidounit foglalkoztató tunéziaiaknak van, akik a franciákkal csapnak össze. Tunézia abban az esetben juthat tovább ha nyer, és a csoport másik találkozóján döntetlennel zárul a dán-ausztrál mérkőzés, vagy az észak-afrikaiak nagyobb arányú győzelmet aratnak, mint a dánok.

A tunéziai együttes finoman szólva sem remekel az európai riválisokkal szemben, legutóbbi 15 ilyen találkozójából csak egyet nyert meg, hat döntetlen és nyolc vereség mellett. A francia válogatott sorozatban hat győzelemnél jár a világbajnokságokon, és egy újabb sikerrel a harmadik csapat lenne a tornák történetében az egymást követő hét megnyert meccset tekintve a brazilok (1998 és 2006 között 11 győzelem), illetve az olaszok (1934 és 1938 között 7 győzelem) után. Didier Deschamps szövetségi kapitánynak jelenleg 11 győztes vb-meccse van, az örökrangsorban két német, Joachim Löw (12) és Helmut Schön (16), valamint két brazil szakember, Luiz Felipe Scolari (14) és Mário Zagallo (13) előzi meg.

A csoport másik mérkőzésének az ausztrálok indulnak neki kedvezőbb helyzetből, ugyanis a papírforma alapján egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a legjobb 16 közé kerüléshez. A két együttes az előző világbajnokságon is azonos csoportban szerepelt, 2018. június 21-én Szamarában 1-1-es döntetlen született az összecsapásukon. Az ausztrálok a legutóbbi öt vb-szereplésük alkalmával csak egyszer jutottak tovább csoportjukból, 2006-ban a Guus Hiddink által irányított Socceroos végül a későbbi győztes olaszokkal szemben maradt alul a nyolcaddöntőben Francesco Totti 95. percben értékesített büntetője miatt. Az ausztrálok történelmi tettet is végrehajthatnak, ugyanis még soha nem nyertek egymást követő két világbajnoki mérkőzést.

A hatodik világbajnokságukon szereplő dánokkal csak egyszer, 2010-ben fordult elő, hogy már a csoportkör után utazhattak haza, akkor a mostanihoz hasonlóan (Tunézia ellen 0-0), nem tudták megnyerni az első fellépésüket, ott a hollandoktól szenvedtek 2-0-s vereséget.

A D csoport szerdai programja:

16.00: Tunézia–Franciaország, al-Rajján, Education City

16.00: Ausztrália–Dánia, al-Vakra, al-Dzsanúb