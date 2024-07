Hollandia–Anglia

Anglia a korábbi Eb-mérkőzésein mindig annyit adott ki magából, ami az aktuális ellenféllel szemben szükséges volt. A hazájukban játszó angol játékosoknak két kupasorozatban, a bajnokságban – ahol elképesztő az iram –, a legtöbbnek klub-, illetve válogatott mérkőzéseken kellett helytállni, ez is oka lehetett az eddigi visszafogottabb játéknak. Mellettük szól, hogy az egyenes kieséses szakaszban mindhárom találkozójukon hátrányból jöttek vissza, Szlovákia és most Hollandia ellen fordítottak, Svájc ellen kiegyenlítettek és büntetőkkel harcolták ki a továbbjutást. Hollandiának szurkoltam, de el kell ismerni, hogy az angolok egyénileg erősebbek, nagyobb játékerőt képviselnek, a hollandoknál nincs olyan kiemelkedő tudású játékos, aki el tudna dönteni egy ilyen mérkőzést. Anglia a második félidőben visszaállt. A játékosok átlag feletti futómennyiséget produkáltak, de az első fél óra után már kevés helyzetet alakítottak ki a csapatok. Az angolok most sem estek kétségbe hátrányban, nem veszítették el a játékukat, a hitüket, megvolt az önbizalmuk és végül egy, a végén lőtt góllal bejutottak a döntőbe. Amit – bár a minden mérkőzésükön azonos teljesítményt nyújtó spanyoloknak fogok szurkolni – szerintem meg is nyernek.