Orbán az elhalasztott Eb-csodáról beszélt, de már a vb-kijutásra koncentrál (videó)

A magyar válogatott hátvéd szerint a csapatnak még most is fáj a kiesés, ő viszont már előre tekint. Az RB Leipzig magyar válogatott védője, Willi Orbán még most is fájlalja a magyar válogatott kiesését, és a nemzeti csapat több játékosához hasonlóan ő is értékelte a magyar csapat szereplését a kontinenstornán. Willi Orbán készül a világbajnoki selejtezőkre, ám úgy érzi, több Eb már nem fér bele a pályafutásába.

Az RB Leipzig magyar válogatott védője, Willi Orbán még most is fájlalja a magyar válogatott kiesését Forrás: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A magyar válogatott hatalmasat erősödött, amikor 2018-ban az addig a német meghívóra váró Willi Orbán debütált a nemzeti csapatban. A 48-szoros magyar válogatott védő, aki gyakorlatilag folyamatosan a csapat egyik legjobbja volt az elmúlt években, elkövetett néhány hibát az Európa-bajnokságon, de így is a magyar csapat védelmének egyik fontos láncszeme volt – írta meg korábban a Magyar Nemzet. Orbánnak is voltak hibái Ki ne emlékezne a svájciak elleni első félidőre, ahol a magyar válogatottra nem lehetett ráismerni. Sajnos Willi Orbán is elrontott néhány dolgot a csoportmeccseken. A svájciak első góljánál Duah mellőle lépett ki a leshatáron, a harmadik, mindent eldöntő gól előtt pedig borzasztóan az égbe fejelte a labdát, és lényegében gólpasszt adott az ellenfél csatárának, Embolónak – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Németország ellen is Orbán volt a fókuszban, 2-0-ra vesztettünk , az első gól előtt pedig Ilkay Gündogan szabálytalankodott vele szemben, bár talán a magyar védő is lehetett volna határozottabb a szituációnál. Mindennek ellenére vagy mindezzel együtt a számok azt mutatják, hogy Orbán ezen az Eb-n is a magyar válogatott védelmének fontos láncszeme volt, aki nélkül sokkal keserűbb lehetett volna a torna.

Az utolsó esély a csodára Az UEFA hivatalos statisztikái szerint a csoportkörben egyetlen játékos sem szerzett több labdát, mint a magyar védő: Orbán és az angol Marc Guéhi 26 labdaszerzéssel a mezőny élén áll a csoportkör végeztével – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Orbán blokkolta a legtöbb lövési kísérletet eddig az Eb-n (7) és a védekező párharcait 84,21 százalékos hatékonysággal nyerte meg, amivel a dobogó harmadik fokán áll a csoportkörös statisztikák szerint. Orbánnak rettentően fájt a búcsú a csoportkör után, s ezt le is írta az angolul megfogalmazott üzenetében az Instagram-oldalán. Már több nap telt el, de még most is fáj, hogy kiestünk az Európa-bajnokságon. Tudtuk, hogy nem tartozunk a favoritok közé, még a csoportunkban sem. Azt is tudtuk, hogy nincs sok esélyünk, de sportolóként az ember mindig a maximumra törekszik. Nagyon fájdalmas, hogy hiába győztünk utolsó perces góllal Skócia ellen, kiestünk a csoportkör utolsó napján – írta le a magyar válogatott védő a közösségi oldalán, majd a jövőjével kapcsolatban is megszólalt. Valószínűleg ez volt az utolsó esélyem, hogy csodát tegyek egy Eb-n Magyarországgal. Sajnos nem tudtunk meglepetést okozni ezen a tornán, mint Grúzia vagy Szlovénia. Kíváncsi vagyok, melyik válogatott kerül ki győztesen. Én magam próbálok mentálisan és fizikailag is feltöltődni a szabadságom alatt, mert egy biztos: továbblépünk, hiszen immár az a célunk, hogy kijussunk a világbajnokságra – zárta gondolatait Willi Orbán.

