Spanyolország–Franciaország

Biztos voltam benne, hogy Spanyolország jut be a döntőbe, egyértelműen jobb volt. Amelyik csapat így tud játszani, megérdemli a finálét. A spanyolok elöl és hátul is magabiztosan megtartották a labdát, nem ijedtek meg, amikor hátrányba kerültek és öt perc alatt megfordították az állást. Ilyen szituációban is mertek játszani. A spanyol válogatott minden játékosa remekül futballozik az egész Eb-n, labdaügyes játékosokból áll, ami nem feltétlenül jellemző az inkább robotfutballt mutató francia együttesre. A játékosok mindig ugyanazt csinálják, például Ousmane Dembélé is így tett, semmi váratlan húzást nem láttunk tőle, de a társaitól sem. Mintha hiányozna valami a válogatottjukból, nem volt ütőképes, sokkal több volt bennük. Edzői hibát is láttam, ha már Deschamps behozta a jól fejelő Olivier Giroud-ot, akkor betettem volna még mellé középre Kylian Mbappét, és a gyors emberekkel lehetett volna a szélekről felívelni a labdákat. Látható volt, hogy ha a spanyolok védekezésben nem követnek el ordító hibát, akkor biztosan megnyerik a mérkőzést. Ha jósolnom kellene, Spanyolország Hollandia ellen vívja majd vasárnap a döntőt.