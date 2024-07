A német sajtó előrehozott fináléként emlegeti az Eb egyik slágermeccsét, amelyen két címvárományos száll szembe. A hazaiak számára plusz motivációt jelenthet, hogy 36 éve nem győzték le világversenyeken (vb, Eb) az ibériaiakat, ez legutóbb az 1988-as kontinenstornán sikerült nekik.

A spanyol Lamine Yamal a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Spanyolország-Olaszország mérkőzésen a gelsenkircheni AufSchalke Arénában 2024. június 20-án

Fotó: Frank Augstein / Forrás: MTI/AP

Erősek a spanyolok

A németektől előzetesen is elvárta mindenki, hogy házigazdaként jól játsszanak. A válogatottba visszatért Toni Kroos tartást ad a csapatnak, a két ifjú csillag, Jamal Musiala és Florin Wirtz pedig beérett, különösebben előbbi képes váratlan húzásokra. Nem is meglepő, hogy az angolok leporolták a régi sérelmet, Musiala igazából angol, csak éppen a németek elrabolták. Az ugyancsak megfiatalított spanyol válogatott viszont eddig várakozáson felül szerepel, hiába tartja őket esélytelenebbeknek a németek egykori klasszis kapusa, Jens Lehmann. Luis de la Fuente kapitány tanítványainak harcmodorát "célirányos labdabirtoklásnak" nevezik a szakemberek, és az Eb legfiatalabb futballistája, Lamine Yamal, illetve ékpárja, Nico Williams az eddig látottak alapján a németeknek is sok fejtörést okozhat. Az összesen 37 éves szélsők mögött Fabian Ruiz remekül szervezi a játékot, ezt jelzi a 9–1-es összesített gólkülönbség is, az ellenfelek egyetlen találata is öngólból született. A németek kapitánya, Nagelsmann különösen Lamine Yamaltól tart a mérkőzés előtt.

Gündogan lesheti el Yamal titkait

A negyeddöntő előtti sajtótájékoztatón Julian Nagelsmannt is faggatták Lamine Yamalról – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

– Nagyon tehetséges és következetes játékos, ahogy az elkövetkező években is az lesz. Nem tudnék említeni senkit sem, aki az ő korában, ennyire fiatalon ennyire kiegyensúlyozott formát nyújtott volna – nyilatkozta Julian Nagelsmann.

Fontos feladatunk, hogy eredményesen védekezzünk vele szemben, hogy ez miként lehetséges, arról Gündogan hivatottabb beszélni, hiszen egy csapatban szerepel vele Barcelonában

– hivatkozott a Barcelona játékosára a német kapitány.