Spanyolország–Németország

Szeretem a spanyolok játékát, mert nagyon jól támadnak, a középpályásaik remekül indították a gyors csatárokat, a németek ellen is sok akciót vezettek. Messziről is többször próbálkoztak, de emellett volt arra is erejük, hogy ha kellett, hét-nyolc emberrel védekezzenek. Dani Olmo gyönyörű gólt szerzett tizenhat méterről és a legvégén a gólpasszt is ő adta. A németek is nagyon akartak, több helyzetük is adódott és ha a hosszabbítás legvégén Niclas Füllkrug befejeli a labdát, akkor valószínűleg kiharcolják a büntetőpárbajt. A kapusok is nagyon jól felkészültek, több nagy bravúrjuk is volt. Spanyolország megérdemelten jutott az elődöntőbe.

Franciaország–Portugália

A franciák többet támadtak, nem pepecseltek, gyorsak is voltak, de jól védett a portugál kapus, igaz ugyanez elmondható a franciák hálóőréről is, aki a hosszabbítás utolsó pillanataiban hatástalanította Nuno Mendes lövését. A büntetőpárbajban a franciák rendkívül magabiztosak voltak, rászolgáltak a továbbjutásra. A portugál világsztár Cristiano Ronaldo valahogy az egész Eb-n fáradtnak tűnt, már messze nem volt olyan gyors és pontos, mint fénykorában. Harminckilenc évesen már nem nagyon szoktak ilyen szinten benne lenni a futballban, igaz a csapattársa, Pepe még negyvenegy évesen is fantasztikusan játszott.