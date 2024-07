Nyilvánvalóan túlzás, de szerintem akkor eldőlt, hogy a franciák kikapnak, amikor kiderült, hogy Münchenben csapnak össze a fináléért. A bajor főváros főterén, a Marienplatzon ugyanis van egy szobor, a Mariensäule. És a történetben nem is Szűz Mária az érdekes, hanem az alkotás négy sarkában lévő négy puttó – mondhatni angyal –, akik megküzdenek az eretnekséget jelképző kígyóval, az éhínséget szimbolizáló sárkánnyal, a háborúra utaló oroszlánnal, valamint a dögvészt jelképező, kakasra hajazó fenevaddal. És nem túl nagy kihívás megtalálni a párhuzamot a közismerten istenfélő spanyolok és a franciák, vagyis a gall kakasok között.

Gyakorlatilag már a Marienplatzon eldőlt az elődöntő: az egyik puttó legyőzi a kakasra hajazó fenevadat. Fotó: Licska Balázs

Spanyolok és franciák foglalták el a Marienplatzot az elődöntőre készülve

A Marienplatz egyébként gyönyörű, ámulatba ejtő. Durva, hogy két városházával is rendelkezik München: egy régivel, egy 15. századival – de korábban is volt ilyen célokat szolgáló épület, csak az leégett –, illetve egy újjal, amelyet 1867 és 1909 között építettek, tehát azért az is 100-150 éves. Innen nem messze található a Szent Péter templom, amelynek 91 méter magas tornyából – ahova nagyjából 270 lépcső vezet – pár perc alatt, egy körbejárás során felfedezhető egész München. Látható a híres Frauenkirche, az angolkert – ami messziről úgy tűnik, mint egy erdő a város közepén –, az olimpiai park, illetve persze az Allianz Arena is felsejlik a messzeségben.

Ámulatba ejtő az új városháza épülete München főterén. Fotó: Licska Balázs

Mire kedd délelőtt, egy-másfél óra leforgása alatt körbejártuk a Marienplatzot és környékét, az addig feltűnően üres főtér tele lett emberekkel, szurkolókkal. Piros és kék mezbe öltözött spanyolok és franciák fedezték fel München belvárosát, közben pedig tévétársaságok riporterei faggatták őket, hogy mit várnak az elődöntőről. Nem mondtak semmi meglepőt, nyilvánvalóan az övéik továbbjutásában reménykedtek. A spanyolok és a franciák nemcsak a Marienplatzot töltötték meg, hanem az Olympiaparkban kialakított szurkolói zónát is – ez az a terület, ahol az 1972-es ötkarikás játékokat rendezték, és most sportcentrumként, szabadidős parkként szolgál.